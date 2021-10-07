В следующем году отмечается 80 лет со времен создания "Украинской повстанческой армии". В связи с этим депутаты Львовского облсовета объявили на территории области 2022-й год "годом УПА".

За проект соответствующего решения проголосовал 61 депутат. Львовская ОГА до 1 декабря должна разработать перечень мероприятий, посвященных юбилею.

"Очень надеюсь, что такое решение примет и Верховная Рада", - сказал председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, информационной политики и продвижения Святослав Шеремета.

Напомним, летом в Боярке состоялась "военно-историческая реконструкция - бой роты УПА против немецкого подразделения". Она прошла в рамках фестиваля "Под покровом тризуба", который финансирует Украинский культурный фонд.

Также "Страна" сообщала, что в Германии написали книгу о роли украинских националистов из ОУН и УПА в Холокосте. Работа называется "Украинские националисты и Холокост" (Ukrainian Nationalists and the Holocaust). Автор, почетный профессор университета Альберта Джон-Пол Химка, считается авторитетным исследователем на Западе.