Группа американских расследователей-энтузиастов The Case Breakers объявила, что раскрыла личность одного из самых загадочных серийных убийц в США, известного, как Зодиак. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Убийца действовал в 1960-70-х годах в районе Сан-Франциско и так и не был пойман. Зодиак упоминается во многих фильмах и сериалах. Одной из его особенностей было то, что он общался со следователями через письма, которые посылал в газеты и полицию. В них он предлагал разгадать зашифрованные послания.

За несколько десятков лет полиция подозревала нескольких человек, но личность маньяка так и не была установлена. И вот теперь в The Case Breakers заявили, что расшифровали послания и назвали имя Зодиака.

The Case Breakers - это команда из более чем 40 человек. Это бывшие следователи, журналисты и офицеры военной разведки, которые занимаются нераскрытыми делами.

Зодиака связывают с пятью убийствами, произошедшими в 60-х. Среди них три влюбленных молодые парочки. Две из них убийца расстрелял, на одну напал с ножом. Погибшим было от 16 до 22 лет. Некоторые из жертв выжили. Сам Зодиак в своих письмах утверждал, что на его счету 37 жертв.

Расследователи считают, что жестоким убийцей был бывший военный ВВС США, маляр Гэри Фрэнсис Пост, который умер в 2018 году.

Гэри Фрэнсис Пост

По словам членов The Case Breakers, на фотографиях видно, что на лбу Гэри Поста есть шрамы, которые соответствуют шрамам на самом известном фотороботе Зодиака.

Сравнение Поста и Зодиака. Снимок The Case Breakers

Другие подсказки включают в себя расшифровку писем, отправленных Зодиаком. Джен Бухольц, бывший агент армейской контрразведки, работающая над нераскрытыми делами, заявила, что для расшифровки одного из писем маньяка нужно было узнать его полное имя.

Расследователи считают, что Гэри Пост также убил 18-летнюю Джо Бейтс в 1966 году в сотнях километрах от Сан-Франциско. Это произошло за два года до первого, как считалось, убийства Зодиака.

Тело девушки с ножевыми ранениям нашли недалеко от колледжа в Риверсайде. Это убийство до сих пор не раскрыто.

Джо Бейтс

Расследователи полагают, что Бейтс была шестой жертвой Зодиака. Рядом с ее телом был найден отпечаток военного ботинка, который по стилю и размеру подходил на ботинки и Зодиака, и Поста.

Кроме того Пост был ветераном ВВС и в то время проходил медицинское обследование в больнице, расположенной в 15 минутах от места убийства Бейтс.

Также на месте убийства девушки обнаружили наручные часы с брызгами краски, которые предположительно принадлежали убийце. Гэри Пост был маляром и красил дома.

Fox News связался с женщиной, которая жила по соседству с предполагаемым маньяком. Она сообщила, что Пост и его жена присматривали за ней, когда она была ребенком в 70-х годах. По ее словам, сосед учил ее стрелять из огнестрельного оружия несколько раз в неделю. Он жестоко обращался с женой.

Некоторые знакомые маляра рассказали, что он руководил бандой, которую сколотил из неблагополучных молодых людей, выросших без отца, терроризировал окружающих, а в лесу у него были тайники с оружием.

Официально власти США не объявляли, что подтверждают выводы группы расследователей.