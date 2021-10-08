Украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, впервые за семь лет рассказала, почему с 2014 года не выступает на родине. Певица рассказала, что несет любовь в массы и не боится абсолютно ничего.

"Я живу здесь! Да, я уезжаю и приезжаю. Я просто не давала концертов по определенным причинам", - сказала Лорак.

Певица объяснила, что давать концерты на родине перестала, поскольку почувствовала, что на нее был сделан политический заказ. Ани Лорак намекнула, что ее "заказала" женщина-артистка из-за зависти.

"Первый человек (артист), который пострадал вот в таких отношениях была я и весь удар взяла на себя. После меня пошли другие исполнители... А потом начались другие ситуации, когда вот такие двойные стандарты - одни люди ездили, другие не могли ездить и т.д. То есть, кто это решал, кто писал эти списки?" - сказала Лорак и призналась, что ей было обидно, когда началась "травля" и за нее никто не заступился и не поддержал.

Лорак называет себя птицей, которая дарит людям музыку без границ.

"А птичка всегда хотела крыльями на сцене так! Летать, чтобы было много места. И поэтому в один момент мне было очень тесно в Украине. Я поняла - здесь я достигла уже всего. Когда привезла серебро с "Евровидения". Мы делали туры. И я хочу в мир. Поэтому мы начали развивать различные территории. И гастролировать. И расширять. Потому что птица, она требует больше места, чтобы летать. А крылья у меня росли", - отметила артистка.

Напомним, Впервые за семь лет Ани Лорак выступила в Украине и спела все свои хиты в Одессе.

Также мы сообщали, что Лобода анонсировала первую за 5 лет песню на украинском языке. Для этого ей пришлось выучить поппинг.