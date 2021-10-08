Президент США Джо Байден во время выступления 8 октября в штате Иллинойс назвал женщину - мэра Чикаго Лори Лайтфут мистером. Это произошло в деревне Элк-Гроув-Виллидж, где глава Белого дома, Лайтфут и местные выборные должностные лица выступали по поводу вакцинации против COVID-19.

Ролик с оговоркой Байдена разлетелся по соцсетям и был опубликован на Ютубе.

Байден поприветствовал "мистера мэра" в самом начале своей речи. Это вызвало волну недоумения, насмешек и опасений в соцсетях.

"Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут "мистер мэр"? Я что-то пропустила?" - написала одна из них. Другой пошутил о том, что "театр в лице президента США никогда не останавливается".

При этом комментаторы также обратили внимание еще на один курьез: Байден запутался в вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону. Американский лидер начал путано говорить о штатах Огайо и Пенсильвания.

"И Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса", - сказал Байден.

Некоторые пользователи сети посчитали подобные оговорки американского лидера не только странными, но и пугающими - свидетельствующими о его неадекватном состоянии.

К слову, спутать Лайтфут с мужчиной нетрудно: она одевается в мужском стиле. Мэр также является сторонницей ЛГБТ и живет в браке с другой женщиной.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут и ее жена Эми Эшлеман

Байден оговаривается и путает имена постоянно. Например, выступая с речью летом, он перепутал своих предшественников Барака Обаму и Дональда Трампа.

А год назад он даже перепутал имена своих внучек и умершего сына.