Американский штат Калифорния стал первым, где вступил в силу закон, предусматривающий, что магазины должны продавать нейтральные с гендерной точки зрения детские предметы для гигиены и игрушки. Этот закон, направленный на борьбу с предрассудками, как заявляли его авторы, начали рассматривать еще зимой.

Об этом сообщает агентство AP.

Закон был подписан демократическим правительством штата. Он не запрещает традиционные секции для мальчиков и девочек в супермаркетах, однако обязывает крупные магазины обустраивать гендерно нейтральный раздел для отображения "разумного выбора" товаров "независимо от того, традиционно ли они продавались для девочек или для мальчиков".

Закон распространяется только на игрушки и "предметы ухода за детьми" (средства гигиены и средства для прорезывания зубов).

Новые правила касаются только магазинов, в которых работает не менее 500 сотрудников. То есть малые предприятия освобождаются от обязательства устраивать гендерно нейтральные отделы.

Защитники ЛГБТ одобрили новые порядки, заявив, что розовые и голубые оттенки с точки зрения маркетинга заставляют соответствовать гендерным стереотипам.

Ранее "Страна" писала, что в Нидерландах впервые в истории выдали гендерно нейтральный паспорт. Его получила женщина, родившаяся мужчиной, но в 2001 году сменившая пол и считающая себя интерсексуалом.

Также мы сообщали, что компания Lufthansa решила отказаться от приветствия "дамы и господа" в пользу гендерно нейтральных фраз.