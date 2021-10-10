Никакого розового и голубого. В Калифорнии вынудили супермаркеты продавать гендерно нейтральные детские товары
Американский штат Калифорния стал первым, где вступил в силу закон, предусматривающий, что магазины должны продавать нейтральные с гендерной точки зрения детские предметы для гигиены и игрушки. Этот закон, направленный на борьбу с предрассудками, как заявляли его авторы, начали рассматривать еще зимой.
Об этом сообщает агентство AP.
Закон был подписан демократическим правительством штата. Он не запрещает традиционные секции для мальчиков и девочек в супермаркетах, однако обязывает крупные магазины обустраивать гендерно нейтральный раздел для отображения "разумного выбора" товаров "независимо от того, традиционно ли они продавались для девочек или для мальчиков".
Закон распространяется только на игрушки и "предметы ухода за детьми" (средства гигиены и средства для прорезывания зубов).
Новые правила касаются только магазинов, в которых работает не менее 500 сотрудников. То есть малые предприятия освобождаются от обязательства устраивать гендерно нейтральные отделы.
Защитники ЛГБТ одобрили новые порядки, заявив, что розовые и голубые оттенки с точки зрения маркетинга заставляют соответствовать гендерным стереотипам.
Ранее "Страна" писала, что в Нидерландах впервые в истории выдали гендерно нейтральный паспорт. Его получила женщина, родившаяся мужчиной, но в 2001 году сменившая пол и считающая себя интерсексуалом.
Также мы сообщали, что компания Lufthansa решила отказаться от приветствия "дамы и господа" в пользу гендерно нейтральных фраз.