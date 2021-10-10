Шмыгаль ожидает в текущем году роста ВВП на уровне 4%, если не помешает волна коронавируса
Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что рост украинского ВВП составит около 4%, а единственное, что может помешать такому сценарию - это очередная мощная волна коронавируса
Об этом он написал у себя в Facebook.
По словам премьера, если рост все же будет на ожидаемом уровне, это означает, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственным риском в отношении роста он видит дополнительные карантинные ограничения.
"Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4% и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию - это очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения", - написал Шмыгаль.
Также он перечислил основные факторы, способствующие увеличению ВВП:
- растущий потребительский спрос;
- рост инвестиций;
- рост сельского хозяйства, машиностроения, металлургии и химической промышленности;
- успехи строительного сектора;
- настроения бизнеса.
Как писала "Страна", летом стало известно, что в первом квартале 2021 года реальный валовый внутренний продукт Украины снизился на 2,2%, хотя в середине мая спад предварительно оценивали в 2%.
А во втором квартале этот показатель упал на 0,8%.
Также мы приводили мнение, согласно которому даже если ВВП увеличится, это не изменит общее положение дел в стране - ведь украинская экономика запрограммирована на бедность.