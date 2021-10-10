Британский актер и сценарист Ленни Генри сообщил, что в новом сериале "Властелин колец" от Amazon появятся чернокожие хоббиты.

Об этом он рассказал в эфире BBC.

"Последние два года я работал над "Властелином колец", и это экстраординарная вещь, это крупнейшее телешоу, которое когда-либо производилось, с точки зрения денег и количества людей. Буквально сто человек на съемочной площадке смотрят на тебя, пока ты пытаешься придумать, как будешь выглядеть ростом метр двадцать", - поделился впечатлениями актер.

Он добавил, что играет черного хоббита.

"Я харфут, черный хоббит. Это великолепно, и что примечательно в этом проекте, – это приквел к эпохе, которую мы видели в фильмах. Речь идет о первых днях существования Шира и мира Толкина, поэтому мы коренное население харфутов, мы хоббиты, но нас зовут харфуты, мы мультикультурны, мы – племя, а не раса, поэтому мы черные, азиаты и коричневые, даже маори", - пояснил Генри.

По его словам, сценаристы получают море удовольствия, перенося невероятные и многочисленные приключения героев "Сильмариллионе" Толкина на экран. Он допустил, что на экранизацию всех их задумок может уйти до десяти лет.

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