В субботу, 9 октября, 48-летний житель города Ровно сообщил полицейским о том, что в лесу рядом с селом Добриновцы, его знакомый погиб от взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщает официальный сайт полиции Черновицкой области.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 (г. Заставна) Черновицкого районного управления полиции. Предварительно правоохранители установили, что 53-летний житель Ровно во время поисков исторических ценностей наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве.

В июле несчастный случай произошел в Одесской области, где мужчина подорвал себя после расставания с женщиной.

Также "Страна" писала, как под Мариуполем мужчина подорвал гранату под припаркованным авто. В результате взрыва пострадали два человека.