Правительство США официально возобновило программу розыгрыша диверсификационной визовой лотереи Green card, участие в которой было приостановлено по ряду причин при президенте Дональде Трампе. Однако в настоящее время объявлена регистрация на программы 2023 года.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Издание отмечает, что Конгресс предоставил разрешение на выдачу 55 000 так называемых зеленых карт в год для иммигрантов со всего мира для содействия разнообразию в США. Однако прошлые победители все еще остаются в подвешенном состоянии.

При этом право на получение визы в лотерее не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен в течение года от его начала.

Напомним, в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о ряде действий, которые запретили людям из мусульманских стран приезжать в США.

Также американские консульства по всему миру были закрыты на фоне пандемии коронавируса, поэтому администрация Трампа объявила о запрете некоторых иммиграционных виз, ссылаясь на защиту экономики США. В результате тысячи победителей визовой лотереи утратили возможность прибыть в США.