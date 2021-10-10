В Конго подтвердили новый случай лихорадки Эбола через пять месяцев после того, как страна объявила о прекращении последней вспышки, которая унесла жизни шести человек.

Об этом сообщает сообщает ABC News.

По информации Министерства здравоохранения Конго и Национального института биомедицинских исследований, ребенка почти 3 лет отправили в больницу Буцили в городе Бени в связи с появлением симптомов Эболы. Однако, 6 октября он умер. При этом результаты анализов на наличие вируса дали положительный результат.

Также, как передает Министерство здравоохранения, идентифицировали около 100 человек, которые могли подвергнуться воздействию лихорадки, они находиться под наблюдением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, город Бени был одним из эпицентров вспышки Эболы в период с 2018 по 2020 год. В результате вспышки погибло почти 2300 человек.

ВОЗ заявляет, что она сотрудничает с местными властями в расследовании нового случая Эболы, добавив, что "нет ничего необычного" в том, что спорадические случаи происходят после крупной вспышки.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Гвинее впервые с 2016 года зарегистрированы летальные случаи после заражения вирусом Эбола, всего выявлено восемь новых пациентов с этой болезнью.

Кроме этого, на территории Кот-д'Ивуара впервые за 25 лет зафиксировали заражение лихорадкой Эбола. Зараженный человек приехал из Гвинеи.