Отставной генерал Сухопутных войск Соединенных Штатов Рэймонд Одиерно, который возглавлял силы коалиции в конце войны на территории Ирака, умер в возрасте 67 лет.

Об этом сообщает газета The Hill.

"С глубоким сожалением я могу подтвердить, что генерал Рэймонд Одиерно умер 8 октября", - рассказал изданию представитель семьи Одиерно.

По его словам, причиной смерти Рэймонда Одиерно стал рак.

Как передает The Hill, в период с 2001 по 2004 года Одиерно командовал 4-й пехотной дивизией, которая участвовала в 2003 году в операции по поиску и захвату бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.

Кроме этого, в 2008-2010 годах Одиерно возглавлял вначале коалиционные, а после американские силы в Ираке. Также в 2011-2015 годах занимал пост начальника штаба Сухопутных войск ВС США.

Впрочем, в 2015 году он оставил воинскую службу.

Соболезнования в связи со смертью генерала уже выразили американский президент Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин.

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что роль контингента США в Ираке изменится. Американские военные станут больше времени уделять подготовке персонала и консультациям.

Позже Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими подписали соглашение, формально завершающее боевую миссию США в Ираке к концу 2021 года, но американцы по-прежнему будут действовать в стране в качестве советников.