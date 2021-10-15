В пятницу, 15 октября, стартовала всероссийская перепись населения. Украине она интересна в двух аспектах.

Во-первых, под нее подпадают жители Крыма и Донбасса, у которых есть российские паспорта.

Во-вторых, перепись будет в том числе электронная. Именно по такому формату в 2023 году хотят переписать население и украинские власти - и для этого Зеленский уже попросил помощи у крупных американских IT-гигантов.

"Страна" на примере России рассказывает, к чему, соответственно, готовиться Украине. Также мы выяснили, каким образом в переписи примут участие жители "ЛДНР" с российскими паспортами.

Поймем, сколько украинцев в России

Всероссийская перепись населения переносилось несколько раз: с апреля прошлого года на нынешний, а теперь - на октября 2021. Такую рекомендацию выдвигала ООН из-за пандемии.

Но, несмотря на то, что с коронавирусом тяжелая ситуация и сейчас, больше решили не откладывать.

Перепись пройдет в трех форматах: вживую (при этом данные сразу будут вбиваться в планшет), самостоятельно на сайте "Госуслуги" и в центрах предоставления государственных услуг. Прописка для участия в переписи не нужна (это важный момент для украинцев, которые живут с паспортами России на Донбассе).

Остановимся на переписи через сайт "Госуслуги", который будет актуален для жителей "ДНР" и "ЛНР" - да и вообще вводится Россией впервые.

Судя по опубликованным бланкам переписи, задаваться будут такие вопросы:

родственные отношения в домохозяйстве,

пол,

дата рождения,

состояние в браке,

дети,

место рождения,

с какого периода человек проживает в регионе РФ,

родной язык и владение другими языками,

гражданство,

национальная принадлежность,

образование,

источники средств к существованию (зарплата, самозанятость, предпринимательство, сдача в аренду имущества, доход от патентов, сбережения, пенсия, стипендия, пособие по безработице, обеспечение со стороны других лиц),

кем человек является на основной работе (работник по найму, владелец, предприниматель, самозанятый, помогающий на семейной предприятии),

где находится работа (в регионе проживания или нет),

с какого времени человек бы мог выйти на новую работу,

искал ли человек работу в течение последнего месяца,

зарегистрирован ли в помещении, где проживает (подтверждать документально не надо).

Первые итоги переписи должны быть опубликованы до 31 декабря. Их можно будет сопоставить с результатами 2010 года.

Тогда население России составило 142 миллиона 905 тысяч. Сейчас, по данным Всемирного банка, оно выросло до 144,1 миллиона. Но с учетом паспортизации жителей Донбасса, этот результат по итогам новой переписи может стать еще выше.

Также можно будет точно узнать, сколько украинцев (по национальности и фактически) сейчас проживает в России, где именно, а потом сравнить эти данные с показателями 11-летней давности.

Тогда украинцами себя назвали 1,35% населения РФ иди два миллиона человек. Интересно, как будут себя обозначать жители Донбасса и крымчане, которые также впервые будут переписаны в рамках России.

Как будут переписывать жителей "ДНР" и "ЛНР"?

Если в Крыму перепись пройдет как бумажная, так и электронная, то в Донецке и Луганске - только в электронном формате.

По последним данным, в "республиках" проживают более 600 тысяч человек - граждан РФ. Такое население велико и в российских масштабах. Для сравнения, примерно столько граждан проживают в Ингушетии, на Сахалине, в Адыгее, на Алтае, в Магаданской области, на Чукотке и в других регионах РФ.

В "Росстате" "Стране" рассказали, что граждане России, в течении 12 месяцев и более проживающие за пределами страны, не подлежат учету при переписи. Ведомство сослалось на международные нормы и правила ООН.

В это время россиянину - пользователю сайта "Госуслуги" - никто не может запретить принять участие из любой точки Земли. По телефону горячей линии "Росстата" "Стране" сообщили, что жители "ЛДНР" с паспортами РФ смогут заполнить электронный бланк. В графе "регион проживания" они могут поставить прочерк.

Но будет ли участие в переписи на неподконтрольных территориях массовым?

С одной стороны, опыт обращения с "Госуслугами" у граждан России, проживающих на Донбассе, есть - не так давно многие участвовали в российских выборах депутатов Госдумы, голосуя онлайн. Доступ к "Госуслугам" есть у минимум 200 тысяч жителей "ЛДНР".

И на сайте этого сервиса перепись пропустить невозможно - она там появляется сразу при открытии сайта.

С другой стороны, тот процесс активно продвигала местная власть: так, например, открывались участки, где специалисты помогали жителям проголосовать через интернет.

По поводу переписи таких активностей не ведется. Поэтому, станут ли жители Донбасса, получившие паспорт России, специально заходить на "Госуслуги" заполнять бланк - вопрос.

Впрочем, очень многие в "ДНР" и "ЛНР" живут в российской информационной повестке и смотрят центральные телеканалы, где о переписи говорят постоянно. Поэтому люди знают, что она будет проходить.

Реакция Украины и Европы на российскую перепись

Сегодня, в день начала переписи в России, с заявлениями относительно нее выступили в Украине и Европе. Все они касались участия в мероприятии жителей Крыма.

С утра заявление опубликовал МИД Украины. Ведомство осудило начало российской переписи населения на территории Крыма. Ее Киев назвал недружественным актом по отношению к Украине, оставляющим за ней право применения реторсий (принудительных действий). "Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявили в МИД.

МИД Украины призвал международное сообщество осудить проведение Россией переписи населения на "временно оккупированной территории Украины", не признавать и не использовать его результаты.

Вскоре высказались и в ЕС. "Евросоюз осуждает решение России провести перепись населения на... территории Крыма с 15 октября по 14 ноября и начало ещё одной призывной кампании с 1 октября", - говорится внешнеполитической службы ЕС.

Как перепишут население Украины?

В Украине перепись проводилась однажды и уже очень давно - 20 лет назад, в 2001 году. Тогда общая численность населения составляла 48 миллионов 457 тысяч. Она снизилась на 7% по сравнению с 1991 годом.

С тех пор вопрос учета населения мягко говоря перезрел. Но проводить перепись власти не хотели - видимо, опасаясь зафиксировать слишком высокую убыль жителей.

В декабре 2019 года в Украине провели выборочную электронную перепись. Правда, проходила она без участия украинцев - их количество оценивалось по "пассивным" параметрам.

Согласно ее результатам, население Украины составляет 37 миллионов 289 тысяч человек. Жителей Крыма и неподконтрольной части Донбасса не считали. Как бы то ни было, убыль с момента последней переписи составила 23%. Госстат более оптимистичен и считает, что в стране живет более 41 миллиона человек. Но все равно уровень падения в районе 20%.

Полноценная перепись неоднократно переносилась. В последний раз - в 2021 году на 2023-й - из-за карантина и финансовых сложностей. О том, что Украине важно наконец переписать граждан, начали настаивать в ООН.

"Я хочу напомнить, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010-х годах. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения", - сказала координатор ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани этим летом.

Координатор ООН обратила внимание на то, что надежные, исчерпывающие данные важны для принятия решений.

"В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6 миллиона. Но важно провести новую перепись. Очень важно, чтобы каждый был учтен. Когда вы проводите перепись, то обеспечиваете предоставление социально-экономических услуг", - пояснила Лубрани.

В том числе после этого заявления власти стали работать по переписи более активно. В сентябре бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82 474 900 гривен (около 3 миллионов долларов) на подготовку переписи населения Украины.

В целом же на перепись планируют потратить 7,26 миллиарда гривен (около 258 миллионов долларов). Для сравнения, российская перепись обойдется в 444 миллиона долларов. То есть - для населения, которого в три с половиной раза больше, чем в Украине, Россия потратит лишь в 1,7 больше средств.

Из этой суммы около 70% в Украине составит зарплата персонала. Куда власти хотят потратить остальные деньги - точно неизвестно. Заявлено, что в Украине тоже хотят использовать гаджеты - как и в России, где сотрудникам Росстата выдали планшеты. Но их украинские власти хотят не закупать, а попросить в аренду у компании Apple - какие, которые компания "считает неактуальными". Об этом шла речь на встрече Владимира Зеленского с гендиректором Apple Тимом Куком.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, аналогичную практику использовали власти CША во время переписи в 2020 году. "Apple согласилась предоставить государству в аренду свою технику на несколько недель, что позволило серьезно сэкономить бюджетные средства. Если вторым таким государством станет Украина, то это будет дополнительной рекламой нашей стране", - сказал чиновник.

Правда, что на это ответила Apple и сдаст ли она Украине в аренду подержанные айпэды - неизвестно. Сама компания никак разговоры с Зеленским не комментировала.

Но уже сейчас понятно, что перепись будут пытаться делать как можно более цифровой - чтобы в ней могли принять участие и мигранты, находящиеся за границей. Это позволит показать не такие ужасные цифры по оттоку населения из страны.

Еще один вопрос - это данные по национальности, вероисповеданию и языку. Русскими себя двадцать лет назад назвали, к примеру, 17,28% граждан Украины (более 8 миллионов человек), а русский язык назвали родным 14,2 миллиона человек.

Могут быть предприняты попытки повлиять на результаты по этим параметрам, чтобы получить нужную властям политическую картинку. И оправдать дальнейшее ущемление языковых и других прав.

В этом контексте будет интересно посмотреть, как организуют перепись на неподконтрольных Украине территориях. Позволят ли местным жителям участвовать онлайн или закроют им эту опцию - объяснив "российской агрессией" или опасениями, что Кремль захочет на результаты переписи как-то повлиять.