Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чаплинка", который находится между Херсонской областью и аннексированным Крымом, полностью прекратит свою работу начиная с 19 октября.

Об этом сообщается в распоряжении первого заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Шибаева.

"Остановить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплынка" с 19 октября 2021 года", - сказано в распоряжении.

Таким образом, начиная с 19 октября пропуск с или на территорию аннексированного Крыма будет осуществляться только через КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Напомним, Кабинет министров Украины планирует улучшить условия пересечения линии разграничения с временно неподконтрольными Киеву частями Луганской и Донецкой области и Крымом и запустить бесплатные перевозки.

Также "Страна" сообщала, что "глава ДНР" Пушилин дал понять, что пункты пропуска между подконтрольной Украиной и "республикой" в ближайшее время не откроют. Пункты пропуске на Донбассе закрыли еще весной 2020 года