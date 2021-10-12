В Польше снова из жизни ушла украинская заробитчанка. В этот раз трагедия разыгралась в городе Стараховице. Здесь, в одном из хостелов, обнаружили мертвой 51-летнюю украинку. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства ее смерти.

Об этом передает польское агентство Polsat News.

Как сообщил Павел Кусяк, пресс-атташе Повятового управления полиции в Стараховицах, вчера утром, 11 октября, в службу экстренной помощи позвонили из одного из хостелов в Стараховицах.

"Бригада скорой помощи выехала на место, но несмотря на оказанную помощь, жизнь женщине не удалось спасти. На месте несколько часов работали полицейские под надзором прокуратуры. Не исключено, что кто-то причастен к смерти женщины. По этому делу будет проведено расследование, которое ответит на этот вопрос", - рассказал Кусяк.

В свою очередь, прокуратура Стараховицкого района пока не предоставила подробной информации. Тело женщины отправлено на вскрытие.

Ранее "Страна" в материале в материале "Украинский Флойд" рассказала о том, что вокруг убийства заробитчанина в Польше начинается большой скандал.