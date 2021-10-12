Варшава сделала шаг на пути возможного выхода из Евросоюза.

Вопрос об "эксите", который все чаще всплывает в Польше, а также в Венгрии, отстаивающих свою независимость перед Брюсселем, встал на повестку дня после решения польского Конституционного суда о приоритете национальных законов над европейскими. Что называют артподготовкой для "полексита" (так по аналогии с брекситом называют возможный выход Польши из ЕС).

ЕС уже выразил "серьезную озабоченность", а польская оппозиция вывела на улицы десятки тысяч противников "полексита". Правда, протесты быстро стихли, а эксперты говорят, что на фоне невысокой популярности "еврооптимистов" во главе с экс-премьером Дональдом Туском в Польше вряд ли может начать свой "Евромайдан".

Тем временем западная пресса уже предрекает близость "полексита".

"Страна делает большой шаг к "правовому полекситу" на фоне споров между правящими националистами и Брюсселем, с далеко идущими последствиями для финансирования Варшавы и будущих отношений с блоком", - пишет Guardian.

"Если вы думали, что выход Великобритании из ЕС, или "брексит", был логистическим кошмаром и ужасным "чемоданом без ручки", то будьте готовы к еще одной потенциальной головной боли, поскольку есть предположения, что Польша следующей может покинуть Европейский Союз - действия в этом направлении уже получили раздражающее прозвище "полексит", - вторит Independent.

Для украинцев ссора Варшавы с Брюсселем, по словам экспертов, как минимум означает урезание зарплат зароботчин, а в более широком смысле - уменьшение и так туманных перспектив приема в ЕС.

"На улицы выйдут только из-за бедности, а не из-за ЕС"

Конфликт Польши с Западом нарастает по всем фронтам. На фоне ухудшения отношений с Вашингтоном после прихода к власти Байдена продолжается спор с Брюсселем, который грозится урезать "строптивых" Варшавы и Будапешта, увязав финансирование с уровнем демократичности стран, так называемым механизмом верховенства права. Которому Польша, по мнению еврочиновников, не соответствуют.

Главные претензии Запада к Польше, помимо давления на СМИ, касаются независимости судов, отказа принимать мигрантов и ущемления сексуальных меньшинств.

Польские власти говорят, что Евросоюз мстит за их независимую политику. В том числе и экономическую, которая, например, позволила Польше демонстрировать быстрый рост промышленности. Причем в Варшаве не скрывают амбиций составить конкуренцию Германии в роли ведущего "промпроизводителя" ЕС.

Пик разногласий пришелся на скандальное решение польского Конституционного суда о верховенстве национального права, который может стоить Польше десятков миллиардов евро финансовой помощи от ЕС, а в перспективе обернуться выходом объединения.

"Союзу надо сказать: хватит. #Полексит – мы вправе об этом говорить", – написала еще в позапрошлом году польская правая Do Rzeczy.

Часть поляков считает, что им не по пути с ЕС, где, по их мнению, процветает "Содом и Гоморра". Карикатура Анджей Млечко

"Полякам рано или поздно придется выбирать – оставаться в ЕС и мириться с ЛГБТ, абортами, мигрантами, или жить по своим правилам, но на свои деньги. И даже несмотря на то, что по соцопросам сейчас большинство поляков против выхода из ЕС, ситуация может измениться, если Брюссель прикроет финансовый краник, а также на фоне роста националистических настроений. Есть сомнения, что оппозиции удастся поднять протесты в случае, если встанет вопрос о выходе из ЕС. Не позволяет уровень доверия к "старым" оппозиционным лидерам вроде Туска, которые уже были при власти. Народ может массово выйти на улицы только из-за резкого падения уровня жизни, ростам цен и тарифов", - говорит "Стране" польский журналист Мирек Адамчик.

Дорога к развалу ЕС

"Оппозиция обвиняет правящую ПиС в свертывании демократии и действиях, которые могут привести к выходу Варшавы из ЕС.

Действительно ли ПиС хочет "полексита" (по моему мнению - нет, но пример Великобритании показал, что очевидное заигрывание с этой темой может завершиться не так, как думалось), кто прав в конфликте Польша-ЕС (логика действий Еврокомиссии не без вопросов) - это все важные темы для обсуждения", - написала в своем Facebook живущая в Польше украинская журналистка Елена Бабакова.

Реакция ЕС не заставила себя ждать - из Европы посыпались угрозы.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон уже назвал решение Конституционного суда Польши "атакой на Европейский союз" и допустил выход Польши из ЕС, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем".

"Это правовая революция и самый действенный шаг к законному выходу из ЕС, когда-либо сделанный национальным судом", - сказал Independent Рене Репаси, профессор международного и европейского права в университете Эразмус в Роттердаме.

Польские власти за словом в карман не лезут. Политики от правящей партии "Право и справедливость" в публичных комментариях называют Брюссель "политбюро" и "оккупантом, высылающим в Варшаву наместников".

"Надеюсь, что решение Конституционного суда положит конец попыткам внешнего вмешательства в польскую систему права", - заявила депутат Европарламента, бывшая премьер-министр страны Беата Шидло.

Эксперты предупреждает, кризис между Польшей и ЕС может привести к эффекту домино.

"Решение Конституционного суда, по которому польское законодательство признано приоритетным над европейским в Европе расценивают как дорогу к фрагментации ЕС. Поскольку это решение могут повторить и другие страны. В Европе это расценивают как угрозу развала объединения, разрушение суверенного правового поля ЕС. Если каждая страна будет говорить о доминировании национального законодательства над европейским (а они не синхронизированы), то это прямая дорога к развалу ЕС, его распаду", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"В объятия России"

Оппозиция бьет тревогу - мол, в Польше уже начался "полексит", который якобы толкнет Польшу в орбиту Кремля.

"7 октября 2021 года в Польше начался полексит", - заявил Томаш Гродзкий, спикер верхней палаты польского парламента, в которой оппозиция обладает минимальным большинством.

"Под диктовку "Права и справедливости" только что был совершен большой шаг к полекситу, большой шаг в объятия России", - написала в "Твиттере" депутат польского Сейма Малгожата Трач.

Действительно, есть мнение, что нынешняя ссора может обернуться дрейфом "восточного блока" в сторону России и расколом в ЕС.

"У такой страны, как Польша, очень простой выбор. Или быть частью Запада, или быть в сфере влияния России. Сказки о третьем пути – интеллектуальное мошенничество. ПиС, вероятно, и не хочет выводить Польшу из ЕС, но последовательно активирует механизмы, которые делают такой сценарий самоубийства более вероятным", – сказал нам Витольд Юраш, президент польского Центра стратегического анализа.

План Качиньского

Власти официально отметают стремления выйти из ЕС. Но с уточнением - не в таком виде, какой есть сейчас. На этом фоне возродились разговоры о создании Польшей некоего своего "мини-ЕС" во главе с Варшавой и с участием других стран Восточной Европы.

"Место Польши есть и будет в европейской семье народов. Мы хотим сообщества взаимоуважения, а не сообщества равных и более равных. Такого союза мы хотим, и такой союз мы будем создавать в будущем", - заявил премьер Матеуш Моравецкий.

"Полексита не будет. Мы однозначно видим будущее Польши в Европейском Союзе",- заверил Ярослав Качиньский, глава правящей партии и неформальный лидер Польши. Он уточнил, что они, мол, хотят только прекращения "вмешательства" со стороны блока, а не полного выхода из него.

Тем не менее, вице-спикер Рышард Терлецкий призвал к "радикальным решениям" спора между Польшей и ЕС, указав на уход Великобритании как на доказательство того, что "диктатура брюссельской бюрократии им не подходит".

По одной из версий, Варшава рассчитывает на приход к власти в Европе аналогичных консервативных сил.

"Качиньский думает не о "полексите", а о том, чтобы переждать в надежде на то, что к власти в европейских странах придут такие же люди, как и он сам. Что в Италии будет править Сальвини, что во Франции президентом станет Марин Ле Пен, что в Испании к власти придет ультраправая партия Vox. Это расчет Качиньского. Но на самом деле он приведет к самоизоляции и самомаргинализации Польши", - размышлял бывший вице-премьер-министр Ярослав Говин в эфире TVN24.

Впрочем, есть мнение, что Брюссель будет делать все, чтобы не допустить ухода Польши из союза. Ведь раскол в ЕС никому не нужен, поскольку его последствия поставят под вопрос дальнейшую евроинтеграцию, а для стран Восточной Европы - приведут к прямым экономическим потерям. А потому стороны будут пытаться найти компромисс.

Чего ждать Украине

На фоне угрозы выхода Польши из ЕС тают европейские перспективы Украины. В такой ситуации прием новых членов отходит для ЕС на второй план, да и для украинцев, многие из которых ориентируются на поляков, идея присоединения к треснувшему объединению может оказаться не столь привлекательной.

"Польский "сепаратизм" - серьёзная проблема для ЕС. И на этом фоне, во-первых, присоединение любых новых членов в ЕС будет выглядеть маловероятно. И даже с Балканами, следующими на очереди в ЕС, будут существенные проблемы. Во-вторых, имея польский пример, требования к этим новым членам в отношении десуверенизации, передачи контроля над национальной политикой, экономикой, правовой системой будут только ужесточаться. В-третьих, любые потенциальные партнеры Варшавы (в первую очередь Украина, которая Польшу адвокатом в ЕС) будут вызывать дополнительные сомнения и подозрения внутри ЕС. Польша - не очень хороший союзник внутри ЕС в силу своей не лучшей репутации в этой организации. И попытка Польши втянуть Украину в ЕС будет еще более настороженно восприниматься западноевропейскими странами. Эта ситуация вокруг Польши, Венгрии, миграционного кризиса, демонстрирует глубокий институциональный кризис, в который вошел ЕС, который за эти годы так и не смог стать полноценным политическим игроком, так и не смог выстроить жестко функционирующие механизмы управления, не смог создать общеевропейскую социальную общность, истрепал механизм внутреннего развития, так и не обрел геополитической роли, без которой внутреннее развитие крайне осложнено. И постепенно вступает в эпоху кризиса фрагментации, конкуренции на европейском поле разных геополитических игроков. Возможное присоединение Украины к ЕС в такой ситуации крайне усложняется, да и для самой Украины присоединение к такому объединению может означать больше рисков и вызовов, нежели перспектив и позитивных достижений", - прогнозирует Бортник.

Ссора Варшавы и Брюсселя уже напрямую может коснуться украинских заробитчан, сделав менее интересными заработки в Польше, где трудится больше всего наших земляков (около двух миллионов).

"Когда Польше урежут финансирование ЕС, найти работу станет сложнее. Во-первых, сократится рынок труда и число рабочих мест, которые, во-многом, подпитывались огромными дотациями ЕС. Во-вторых, зарплаты, которые предлагаются нашим рабочим, снизятся с $700-1000 до $600-650, что для заробитчанина существенно", – прогнозирует в беседе с нами политолог Константин Бондаренко.