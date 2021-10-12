Компания DC Comics объявила, что ее новый Супермен, Джон Кент, будет бисексуалом. Следующая серия комиксов выйдет уже в ноябре. У Джона завяжутся отношения с репортером в очках и с розовыми волосами - Джеем Накамурой. Интересно, что ранее Супермен уже представал в нестандартном образе - колхозника из СССР, однако прежде оставался традиционной ориентации.

Об этом DC Comics рассказала 11 октября, в Национальный день каминг-аута.

В пятом выпуске комикса "Супермен: Сын Кал-Эла" зритель узнает, что Джона унаследовал мантию Супермена от своего отца Кларка Кента.

У Джона также начнутся романтические отношения с Джеем. Это случится после того, как Джон начнет страдать от "умственного и физического выгорания из-за попыток спасти всех, кого может".

Интересно, что такой сюжетный поворот наметился лишь в июне 2021 года, когда Джон Кент боролся с лесными пожарами, предотвращал стрельбу в школе и выходил на протест против депортации иммигрантов. Пока что детали сюжета остаются неизвестными, но на изображениях, которые показала DC Comics, видно, что Джон и Джей целуются.

"Есть люди, которые говорят, что сегодня прочитали эту новость и расплакались. Люди говорили, что никогда в жизни не думали, что смогут увидеть в Супермене себя", - рассказал сценарист Том Тейлор.

Как писала "Страна", новым Бэтменом может стать британский актер Роберт Паттинсон, известный по роли Эдварда Каллена в фильме "Сумерки".

Также мы писали о выходе трейлера "Чудо-Женщины 1984", в котором героиня дерется с Гепардой.