Украинцев призывают вкладывать деньги в объекты Чернобыльской зоны отчуждения и развивать свой бизнес. В Фонде Госимущества утверждают, что в этом регионе легко можно запустить туристический бизнес, открыть объект сферы услуг или развивать зеленую энергетику. Способствовать этому будет низкая конкуренция и низкие стартовые цены. Об этом идет речь в рекламном ролике ФГИ Украины.

"Чернобыльская зона отчуждения открыта для частных инвестиций. Сегодня она переживает свое возрождение и привлекает туристов со всей Украины и всего мира, открывая возможности для бизнеса. Десятки объектов государственной недвижимости, размещенные на этой территории, вакантны для аренды и могут стать базой для вашего дела", - говорит в видео Константин Кошеленко, замглавы ФГИ Украины.

Для аренды вакантны административные и производственные здания, которые бизнес может трансформировать по своему желанию.

Ранее "Страна" писала о том, что в зону отчуждения ЧАЭС потянулись любители сбора радиоактивных ягод на продажу.

Также мы сообщали. что Рада хочет ввести крупные штрафы за незаконное проникновение в зону отчуждения ЧАЭС.