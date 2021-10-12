В Донецк приехал российский предприниматель Евгений Юрченко, который с лета управляет семью крупнейшими предприятиями "республики".

Ранее они были под контролем беглого украинского олигарха Сергея Курченко. Но накануне выборов в Госдуму России, где голосовали жители Донбасса, Москва начала решать проблемы с этими активами. Их передали под управление Юрченко, были погашены долги по зарплатам.

Теперь российский менеджер озвучил новые планы относительно местной промышленности - на ближайшие несколько лет. В частности, по масштабным инвестициям в местную промышленность, рост зарплат и даже открытие первого частного банка.

И, отметим, это уже не первый сигнал из России, что начинается серьезное вложение денег в неподконтрольные Украине территории. То есть в возможность вернуть Донбасс Украине на базе Минских соглашений в Москве уже не верят.

Собрали главные заявления бизнесмена, а также напоминаем, чем он известен.

О чём заявил Евгений Юрченко

Менеджер рассказал, что предприятия, которые раньше входили в курченковский "Внешторгсервис", в мае попали в управление "Южной горно-металлургической компании". Единственным ее владельцем является сам Юрченко.

Зарплаты. По словам Юрченко, работникам подконтрольных предприятий при переходе с ВТС к ЮГМК повысили зарплату на 5%, а долги перед работающими сотрудниками погасили. На разных заводах уровень зарплаты разный, но выплаты планируют уравнять за счет премий.

Инвестор заявил, что зарплаты будут повышать дважды в год и до 2024-го они должны вырасти на 35% по сравнению с текущим годом. А в перспективе - сравняться с российскими.

Также будет выравниваться зарплата за одну и ту же работу на разных предприятиях (в сторону увеличения).

"Такая задача поставлена. Не должно быть различий между одной и той же профессией в Алчевске и, скажем, Енакиево. Но ни в коем случае мы не будем это делать за счет ущемления интересов людей, а только в сторону увеличения зарплаты", - заявил инвестор.

Инвестиции. Бизнесмен заявил о планах инвестировать в предприятия Донецкой и Луганской областей 10 млрд рублей. Из них треть до конца года вложат в модернизацию и ремонт оборудования на заводах.

Объем производства. В 2022 году ЮГМК планируют получить 5 миллионов тонн стали. До конца этого года - по коксу не менее 170 тыс тонн, общий объем металлов в декабре 240 тыс тонн.

Новый частный банк. На пресс-конференции Юрченко сообщил, что работает над открытием в "ЛДНР" первого коммерческого банка, который будет работать с населением, предлагая ему классические финансовые услуги.

Пока в Донецке работает только "Центральный республиканский банк", в Луганске - местный "Госбанк". Это "государственные" структуры, которые не предлагают кредитно-депозитных услуг, а главным образом обеспечивают расчетные операции.

Управляет шахтами и заводами в "ДНР". Кто такой Юрченко

После 2014 года, несмотря на вооруженный конфликт, крупнейшие предприятия "ДНР", принадлежащие украинским собственникам, продолжали поставлять продукцию на подконтрольные территории и выплачивать налоги по месту своей регистрации - в основном в Киеве.

Транспортная блокада Донбасса, которую националисты начали в декабре 2016 года, привела к остановке предприятий. После чего в "ДНР" и "ЛНР" провели "национализацию" предприятий.

Одновременно с этим, в 2017 году, туда зашла компания "Внешторгсервис", которую связывают с украинским олигархом Сергеем Курченко. Она стала управлять всей металлургией и угольной промышленностью на неподконтрольных территориях. Привлечение этой компании позволило сбывать продукцию "ДНР" и "ЛНР" в обход санкций.

За несколько лет и без того небольшие даже по меркам Донбасса зарплаты на заводах регулярно задерживали.

В мае 2021 года "республики" Донбасса разорвали сотрудничество с "Внешторгсервисом". После очередного скандала ВТС убрали из "республик" и у местных предприятий появился новый управляющий - российский бизнесмен Евгений Юрченко. Он возглавил созданный "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК), которому отошли бывшие активы ВТС.

Сейчас ЮГМК объединяет семь предприятий: Макеевский, Ясиновский коксохим, Макеевский и Енакиевский металлургические заводы, Комсомольское рудоуправление, Алчевский металлургический комбинат, Стахановский ферросплавный завод.

Новый инвестор взял обязательства погасить долги по зарплатам на этих предприятиях. В первую очередь работающим, а до конца года и перед уволенными. Это было выполнено.

Назначение российского бизнесмена выглядело, как перевод местной промышленности под прямое управление Москвы, без посредников наподобие Курченко.

Евгений Юрченко

Юрченко – российский предприниматель, управленец, владеющий долями в различных компаниях и банках. Управлял такими крупными компаниями, как "Связьинвест", "Финансовые активы", "Объединенная авиастроительная корпорация".

Евгений Юрченко бывший вице-губернатор Воронежской области, уроженец Воронежа. При этом в "ДНР" его отрекомендовали как бизнесмена с луганскими корнями.

Миллиардные вложения

Ранее "Страна" писала о том, что Россия намерена вложить в социальную сферу "ЛДНР" 900 млрд рублей в ближайшие три года.

Теперь же Юрченко озвучил планы по инвестициям в промышленность неподконтрольного Украине Донбасса.

До недавних пор заводы там работали на "последнем издыхании" - людям месяцами не платили зарплаты, оборудование использовали на износ. В последние месяцы, после прихода Юрченко, ситуация начала исправляться. По крайней мере, по зарплатам.

Как будет дальше - сможет ли ЮГМК наладить стабильный производственный процесс, решить вопрос с поставками сырья и сбытом продукции, выполнить обещания по росту зарплат - покажет ближайшее время.

И этот процесс будет иметь куда большее значения для ситуации и на Донбассе, и в Украине в целом, чем находящиеся в тупике переговоры в Минске. Если под контролем и на инвестиции России удастся увеличить уровень жизни на неподконтрольных территориях до уровня выше украинского - это окажет очень серьезное политико-психологическое влияние и на подконтрольные территории.