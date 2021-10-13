В последний день октября Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести ровно на один час назад, это значит, что в воскресенье, 31 октября, можно будет поспать на час дольше.

Каждую осень украинцы переводят стрелки часов на час назад, а весной - наоборот, вперед. Постановление о переходе на зимнее время в 2019 году подписали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

На зимнее время часы переводят в 04:00 в последнее воскресенье октября. В этом году стрелки на час назад переведут 31 октября. Таким образом следующие сутки автоматически увеличатся на час.

Отметим, что смартфоны, планшеты, ноутбуки переведут время автоматически. Исключением будет техника, которая не подключена к интернету, например, кнопочные телефоны.

Чтобы узнать точное время на своей мобилке можно набрать следующее сочетание клавиш: *160# кнопка вызова.

Напомним, в прошлом году в Украине зарегистрировали законопроект об отмене перевода стрелок в принципе. Зачем в Верховной Раде хотели отменить перевод часов и по какому времени будет жить Украина мы рассказывали в отдельном материале.