Частым гостем в Офисе президента является Вемир Давитян - вице-президент благотворительного фонда "Солидарность", принадлежащего днепровскому бизнесмену Александру Петровскому, известному по прозвищу Нарик. Рядом с ним также замечают главу фракции "Слуги народа" Давида Арахамию.

Давитяна считают теневым куратором ("смотрящим") Запорожской области от Банковой.

Об этом сообщил в Фейсбук журналист Михаил Ткач.

"Примерно год назад мы начали замечать, что Офис президента посещает неизвестный, и судя по количеству охраны и бронированного мерседеса, серьезный деятель. Недавно мы заметили машины этого деятеля рядом с автомобилем главы президентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия на парковке ресторана. Охрана заметила и нас. И поэтому машину Арахамия с парковки заведения забрал помощник депутата", - рассказал Ткач.

Он добавил, что журналисты также стали свидетелями того, как Арахамия в сопровождении этого же деятеля оставляет Банковую, охранник деятеля открывает главному "слуге народа" парламента дверцу, и он садится в "Мерседес".

"Деятелем этим и владельцем "Мерседеса" оказался непубличный бизнесмен Вемир Давитян. Давитян бизнесмен широкого профиля: от карьеров до юридических услуг", - написал Ткач.

Давитян сообщил представителям СМИ, что заехал в Офис президента, чтобы забрать Арахамия на ужин. А в другие разы он просто ходил на прием граждан. Но не помнит, к кому. Кроме того, Давитян назвал себя частным лицом и заявил, что за ним нельзя следить.

"Вот только за последние две недели господин Давитян трижды посещал Банковую. Я не уверен, что некоторые министры столько раз имели возможность посетить главный офис страны", - считает Ткач.

По его данным, Давитян является куратором Запорожской области от Офиса президента и правой рукой Арахамия по широкому кругу вопросов. Арахамия эту связь отрицает, подтверждая лишь дружеские отношения.