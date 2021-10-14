В базу скандального сайта "Миротворец" попала двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова. На сайте девочку назвали "жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды", а также обвинили в участии "в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".

"Называет себя прозаиком, драматургом, и фантастом! На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы. Член т.н. "Союза писателей ЛНР". Участвовала во всевозможных конкурсах писателей в РФ. Указывает место проживания Новороссия", - сказано в «обвинительной» анкете Фаины на сайте.

Савенкова пишет произведения разных жанров: рассказы, эссе, пьесы и сценарии. Также в 2021 году вместе с московским писателем Александром Конторовичем она выпустила роман "Стоящие за твоим плечом".

В российском сегменте интернета девочка стала известной после видеообращения к членам Совета безопасности ООН и президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором обвинила ВСУ в уничтожении Донбасса и призвала не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

Год назад Фаина похожие мысли изложила в небольшом эссе.

"Сейчас мне 11 лет. Я живу в Луганске и мне известно, что такое артобстрел и авианалет. Половина моей жизни – война. Я не знаю, что чувствовали такие же дети, как я, в том тяжелом и страшном 41-м году, но мне кажется, что это похоже на все то, что испытывают сейчас дети Луганска и Донецка... Жизнь детей войны – это не истории об отчаянии, это истории о надежде, даже если они полны трагедий. И пусть, что тогда, что сейчас мы не знаем, что нас ждет завтра и будет ли оно у нас – это "завтра", но мы уверенно шагаем вперед. Мы не сломались и с каждым днем становимся только сильнее, потому что сила духа у нас в крови", - написала девочка.

Ранее "Страна" сообщала, что на "Миротворец" недавно попал американец за то, что гулял по Одессе в футболке с надписью "Russia".

Также мы писали, что летом журналиста Макса Назарова после его требования расследовать работу "Миротворца" внесли на "Миротворец".