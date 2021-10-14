Президент Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Одесскому художественному музею присваивается статус национального. Кроме того, учреждение должно получить имя известного украинского художника Александра Ройтбурда, который умер в августе 2021 года и ранее руководил музеем.

Соответствующий указ глава государства подписал, в четверг, 14 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Предоставить коммунальному учреждению "Одесский художественный музей" статус национального и в дальнейшем именовать - коммунальное учреждение "Одесский национальный художественный музей", - сообщается в документе.

Кроме того, Зеленский поручил украинскому правительству проработать в установленном порядке вопрос о ремонте и реставрации здания-памятника национального значения, в котором размещен музей.

Вместе с тем президент поручил Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать вопрос о присвоении коммунальному учреждению "Одесский национальный художественный музей" имени O. А. Ройтбурда.

Предоставление музею статуса национального приурочили к 60-летию со дня рождения Александра Ройтбурда.

Напомним, в сентябре 2019 года Одесский облсовет своим решением уволил Александра Ройтбурда с поста директора музей. Но Минкульт Украины стал на сторону художника, выпустив специальное заявление. В феврале 2020 года его восстановили в должности.