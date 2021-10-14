ЕСПЧ усмотрел нарушение Украиной прав бывшего судьи Верховного суда, уволенного по люстрации
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) усмотрел нарушение Украиной права на уважение частной жизни бывшего судьи Верховного суда Игоря Самсина, уволенного по люстрации.
Об этом говорится в решении ЕСПЧ.
Судье было запрещено до конца 2024 года претендовать на замещение должностей на госслужбе, он попал в реестр люстрированных и его лишили льгот, которые предоставляются судьям на пенсии.
Судья обратился в ЕСПЧ в 2019 году. По результатам жалобы суд пришел к выводу, что примененные к заявителю меры не были надлежащим образом обоснованы. Также суд не считает, что подобные меры вообще необходимы в демократическом обществе.
ЕСПЧ также сослался на вердикт по делу "Полях и другие против Украины", в котором отмечается, что меры, предусмотренные украинскими законами о люстрации, были применены без индивидуальной оценки действий заявителя и в отсутствие надлежащего объяснения такого подхода.
В решении суда также говорится, что государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев:
- 5 000 евро (пять тысяч евро) плюс любые налоги, которые могут взиматься в качестве компенсации морального вреда;
- 1 500 евро (одна тысяча пятьсот евро) плюс любые налоги, которые могут взиматься с заявителя, в отношении судебных издержек и издержек;
Кроме того, суд постановил, что после истечения вышеупомянутых трех месяцев до момента выплаты простые проценты будут выплачиваться на вышеуказанные суммы по ставке, равной предельной кредитной ставке Европейского центрального банка в течение периода неисполнения обязательств, плюс три процентных пункта.
Напомним, ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко в 2006 году.
Также сообщалось, что ЕСПЧ обязал Украину выплатить по пять тысяч евро судьям старого Верховного суда.