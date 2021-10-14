Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) усмотрел нарушение Украиной права на уважение частной жизни бывшего судьи Верховного суда Игоря Самсина, уволенного по люстрации.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

Судье было запрещено до конца 2024 года претендовать на замещение должностей на госслужбе, он попал в реестр люстрированных и его лишили льгот, которые предоставляются судьям на пенсии.

Судья обратился в ЕСПЧ в 2019 году. По результатам жалобы суд пришел к выводу, что примененные к заявителю меры не были надлежащим образом обоснованы. Также суд не считает, что подобные меры вообще необходимы в демократическом обществе.

ЕСПЧ также сослался на вердикт по делу "Полях и другие против Украины", в котором отмечается, что меры, предусмотренные украинскими законами о люстрации, были применены без индивидуальной оценки действий заявителя и в отсутствие надлежащего объяснения такого подхода.

В решении суда также говорится, что государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев:

5 000 евро (пять тысяч евро) плюс любые налоги, которые могут взиматься в качестве компенсации морального вреда;

1 500 евро (одна тысяча пятьсот евро) плюс любые налоги, которые могут взиматься с заявителя, в отношении судебных издержек и издержек;

Кроме того, суд постановил, что после истечения вышеупомянутых трех месяцев до момента выплаты простые проценты будут выплачиваться на вышеуказанные суммы по ставке, равной предельной кредитной ставке Европейского центрального банка в течение периода неисполнения обязательств, плюс три процентных пункта.

Напомним, ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко в 2006 году.

Также сообщалось, что ЕСПЧ обязал Украину выплатить по пять тысяч евро судьям старого Верховного суда.