Американский актер Маколей Калкин, полюбившейся всему миру ролью Кевина Маккаллистера в Рождественской комедии "Один дома" сообщил, появится ли он в продолжении картины, премьера которой запланирована на 12 ноября 2021 года.

Об этом актер рассказал всем своим подписчикам в Twitter.

"Меня нет в перезагрузке "Один дома". Как бы то ни было, всем причастным желаю наилучшего", - написал он.

Напомним, недавно в сети опубликовали первый трейлер перезапуска легендарной комедии "Один дома". Фильм будет повествовать такую же историю, как и оригинальная кинолента. Главный герой - мальчик, чья семья уехала в Рождественский отпуск в Японию, а его самого забыла дома. Он будет вынужден снова защищаться от злоумышленников и использует для этого самодельные ловушки.

Ранее мы сообщали, что звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин изменился до неузнаваемости.

Кроме этого мы рассказывали и о том, как бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вспоминал съемки в фильме "Один дома-2" с участием юного Маколея Калкина.

"Многие люди вспоминают мое участие в фильме, особенно ближе к Рождеству. Особенно маленькие дети часто говорят, что видели меня в фильме. Это хороший фильм… Я был моложе тогда. Это было честью для меня", - заявил Трамп.