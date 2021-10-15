Американский эсминец Chafee пытался нарушить российскую границу в Японском море (неподалеку от Владиивостока) во время российско-китайских учений

Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает Минобороны России.

Инцидент произошел примерно в 10 утра по Киеву.

Уточняется, российский противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс, поскольку этот район был закрыт для судоходства в связи с проведением стрельб в рамках российско-китайских учений, но эсминец, который находился в этом районе уже несколько дней, продолжил движение сигнализируя, что не может сменить курс.

"Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение американского эсминца, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.

"Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", - добавили в российском военном ведомстве.

В Минобороны США пока не комментировали инцидент.

Напомним, 23 июня российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод около Крыма британский эсминец Defender, который прибыл для проведения совместных учений Великобритании, США и Украины.

Это случилось как раз накануне масштабных военных учением с участием сил НАТО Sea Breeze.