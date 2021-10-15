Государственное агентство Украины по вопросам кино не вернуло американской компании Netflix более полумилиона долларов, потраченные на съемки фильма "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве.

Об этом сообщает "Forbes Украина" со ссылкой на представителей украинской кинокомпании Star Media.

Данные средства компания рассчитывала получить в рамках программы кэш-рибейта - она действует на территории Украины с 2019 года. Программа подразумевает под собой субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в нашей стране. То есть 25% уходит на компенсации производственных затрат иностранным продюсерам, а также плюс 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме.

Более того, перед съемками у Netflix потребовали 393 разрешения.

Киносъемки проходили в августе прошлого года. В тот момент французский филиал стриминговой платформы Netflix сроком на 50 дней перекрыл для съемок часть Подола в Киеве, превратив его в "Париж".

Netflix подала заявку на выплаты еще в декабре 2020 года и рассчитывала получить по этой программе более полумиллиона долларов (550 тысяч долларов). Однако, до сих пор компания не получила ничего, хотя сроки рассмотрения должны были занять не больше двух месяцев.

Народный депутат Максим Бужанский, комментируя в своем телеграм-канале новость, написал, что его удивила не сумма, которую Госкино не вернули, а количество разрешительных документов.

"В этой новости меня не так впечатлили 550 тысяч евро, которые мы не вернули, возвращать вообще не наш конёк, как 393!!!! разрешения, которые собрал Нетфликс.

Как им это удалось сделать, ума не приложу, но впечатляет.

Интересно, а сотней разрешений никак нельзя обойтись, для упрощения процесса привлечения киногигантов в страну?" - пишет Бужанский.

Напомним, о начале съемок фильма сообщалось в конце июля прошлого года. Продюсерами выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер - Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.

Уже летом этого года Netflix показал трейлер своего первого снятого в Украине фильма "Последний наемник", в которым сыграл Жан-Клод Ван Дамм.