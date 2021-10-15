Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 15 октября, утвердил План обороны Украины, над которым работали 2 года.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после окончания заседания в пятницу, 15 октября.

Данилов рассказал, что впервые в истории современной Украины был утвержден План обороны Украины. По его словам, "это большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед Украиной".

Секретарь СНБО сообщил, что документ предусматривает механизмы сотрудничества различных ведомств в случае чрезвычайных ситуаций и привлечение сил территориальной обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об утверждении плана обороны Украины. Источник: Facebook/ Офис Президента Украины

Ранее "Страна" информировала, что в Украине появится план обороны на случай военного положения или вооруженного конфликта. Подразумевается, что это совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Также мы писали, что Владимир Зеленский предложил создать план обороны Украины на случай военного положения или вооруженного конфликта. Введение такого плана скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить страну к возможному переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии.