В пятницу, 15 октября, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сделал доклад, как выполняются санкции по контрабандистам и ворам в законе.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу, 15 октября.

Данилов заявил, что по 108 фигурантам списка воров в законе были допущены ошибки, за что виновные уже понесли наказание. Данилов заявил, что по 9 фигурантам будет дополнительная проверка.

"Была просьба людей, которые задаются вопросом волонтеров, наших батальонов, в отношении 9 лиц, которые были внесены в этот список. Их видение – что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение министру сделать такую проверку и, в случае необходимости, внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения", - сказал Данилов.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в список попали более 600 так называемых "воров в законе" и криминальных авторитетов.

После чего Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что проведет дополнительные проверку троих людей, которые считают, что несправедливо оказались в списке "криминальных авторитетов" и "воров в законе".

Также "Страна" разбиралась, что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе.