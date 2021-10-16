В сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, которые умерли от удушья. Об этом сообщает Albanian Daily News.

"Около 22:20 (23:20 по Киеву) в сауне отеля в селе Керрет округа Кавая были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись", - говорится в сообщении

По информации журналистов, среди погибших есть двое мужчин и две женщины возрастом от 31 до 58 лет. В Албании все они проводили свой отпуск.

Напомним, полиция Кемеровской области в России завершила расследование уголовного дела о смерти жителя Новокузнецка в октябре 2020 года, которая произошла при странных обстоятельствах. В день убийства женщина и ее сожитель вместе выпивали и вскоре между ними произошла ссора. После этого пара немного остыла, и мужчина лег на кровать лицом вниз. Женщина села на его шею, не давая встать. В результате мужчина перестал подавать признаки жизни.

Также "Страна" писала, что в российском городе Владикавказ девять больных Covid-19 пациентов, которые находились в ковид-больнице, погибли из-за нехватки кислорода. Кроме того, 62 человека находятся в тяжелом состоянии. Причиной стала поломки оборудования из-за взрыва кислородной трубы.