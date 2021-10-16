Сегодня, 16 октября, произошел новый скандал с домашним насилием в Украине. Бывшая журналистка "Коммерсанта" Елена Геда обвинила в рукоприкладстве на глазах ребёнка своего мужа - экономиста Глеба Вышлинского.

Об этом она заявила на своей Фейсбук-странице.

"За красивой картинкой умного эксперта Глеб Вышлинский - человек, который поднял руку на свою жену. При ребёнке, который в страхе забился в угол", - написала Елена. Правда, через некоторое время пост удалила.

Позже Елена Геда в комментарии "Стране" сообщила, что ее пост о домашнем насилии это якобы был "супружеский стеб".

"Если вы по поводу поста, то это ошибка, супружеский стеб, который случайно опубликовался. Все в порядке, спасибо", - заявила она.

Глеб Вышлинский в комментарии "Стране" тоже назвал обвинения Елены Геды в домашнем насилии "супружеским стебом".

"Так а что комментировать? Я посмотрел на комментарий Лены у вас в заметке - да, это был супружеский стеб", - сообщил «"Стране" Вышлинский.

Глеб Вышлинский - очень известная личность в грантовских кругах. Был ведущим экспертом Международного центра перспективных исследований, Реанимационного пакета реформ. А ныне входит в правление StateWatch - крупной грантовой организации, которая призвана присматривать за правоохранительными органами Украины и проводить в них "реформы", согласованные с западными посольствами.

Ранее украинцы назвали основные причины домашнего насилия. В частности, 58% украинцев считают, что усиление уголовной ответственности за домашнее насилие может стать действенным инструментом предупреждения его проявления.

Кроме этого, Кабмин выделил 270 млн гривен на борьбу с домашним насилием. На эти деньги планируется создать сеть специализированных служб поддержки людей, пострадавших от насилия.