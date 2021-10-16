В Колумбии стерилизовали "кокаиновых бегемотов" знаменитого наркобарона Пабло Эскобара. Как выяснилось, животные оказались крайне плодовитымы, что и представляло угрозу для экосистемы региона.

Об этом сообщает BBC в субботу, 16 октября.

После смерти наркоторговца в 1993 году власть взяла под контроль его имение, и большую часть животных вывезли и распределили по зоопаркам.

Однако четыре бегемота остались в пруду, и со временем их потомки заполнили водную артерию страны - реку Магдалена.

Колумбийский биолог Натали Кастельбланко рассказала, что перевозить их было сложно с точки зрения логистики, поэтому власть просто оставила их там, вероятно, думая, что животные скоро умрут, но из-за отсутствия природных хищников в Южной Америке популяция бегемотов только увеличилась.

На сегодняшний день правительство Колумбии стерилизовало 24 из 80 животных. Им дали химическое вещество, которое делает их бесплодными.

Колумбийские экологи говорят, что бегемоты представляют угрозу для экосистемы региона. Ученые, изучающие влияние бегемотов на окружающую среду, утверждают, что животные могут влиять на местную экосистему разными способами: от вытеснения местных видов, которые уже находятся под угрозой исчезновения, до изменения химического состава рек, что может поставить под угрозу рыболовство.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киевской области разоблачили 11 членов наркоорганизации, которые вербовали курьеров для работы в России. Наркотики участники группы сбывали через интернет-сайты "Эскобар" и "Медуза".

Также мы писали, что в США суд приговорил к пожизненному сроку без права досрочного освобождения 62-летнего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо. После убийства лидера "Аль-Каиды" Осамы бин Ладена, Эль Чапо долгое время находился на первом месте ФБР в списке самых разыскиваемых преступников.