В Харькове, в частном доме, найден труп пенсионерки, которую загрызли ее же собаки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в субботу, 16 октября.

В пресс-службе полиции рассказали, что оператору 102 позвонила женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки. Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя хозяйка дома.

По информации правоохранителей, погибшая и ее дочь держали в доме 5 собак бойцовской породы.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".

В Харькове собаки загрызли хозяйку дома. Источник: пресс-служба полиции Харькова

Ранее "Страна" информировала, что полицейские Мирнограда (бывший Димитров) Донецкой области устанавливают обстоятельства гибели 34-летнего мужчины. Он умер от травм, причиненных двумя собаками.

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