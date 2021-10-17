В Приморском районном отделе полиции сфотографировали мужчин, в образе очень гламурных пиратов. Об этом сообщает Telegram-канал "Ху*вая Одесса".

Так, в райотдел попали двое "пиратов" - один из них был в чулках и обтягивающей кофте, в шортах и треуголке.

Другой был одет в капроновые колготки, кофту, лифчик и кепку. При этом у одного из "пиратов" в руках были цветы.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали мужчину по фамилии Кадыров, который распивал алкогольные напитки у Приморского районного отделения полиции по Греческой улице. После того, как полицейские оформили административный протокол, Кадыров накинулся на одного из них.

Также "Страна" рассказывала, что недавно в Измаиле произошло довольно необычное ЧП. Молодая девушка вызвала полицию на помощь в экстренной ситуации, а затем избила женщину-полицейскую, которая прибыла по вызову.

Кроме этого, в конце июля итальянские правоохранители арестовали 31-летнюю украинку, которая напала на сотрудника полиции во время ее задержания и нанесла ему травмы. Происшествие случилось в прибрежном городе Ольбия на северо-востоке острова Сардиния. Посетители бара сообщили, что обратились в полицию из-за гражданки Украины, которая вела себя агрессивно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.