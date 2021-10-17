Власти Турции заявили, что смягчают требования для тех, кто имеет назначение на прием к врачу в медицинских учреждениях страны. Об этом заявил глава МИД Явуз Селим Киран, передает Türk Time.

"Как только пациент из любой точки мира покажет нам свое предназначение через HIB (Ассоциация экспортеров услуг - Ред.), он получит возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее, чем спустя 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме", - заявил он.

В то же время Киран уточнил, что Турция принимает пациентов для оздоровления из Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Мы стремимся увеличить валютные поступления с 1 млрд долларов, которые имеем сейчас, до 3 млрд долларов до 2023 года", - добавил он.

Напомним, МВД Индии объявило о возобновлении выдачи туристических виз иностранным гражданам, которые намерены прибывать в страну чартерными рейсами. Оформление документов начнется с 15 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что Индонезия готовится открыть остров Бали для международного туризма после почти полугодового ожидания. На начальном этапе доступ на остров получат лишь туристы из четырех стран - США, Германии, Великобритании и России.