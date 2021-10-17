Пропагандистская кампания, организованная Великобританией, спровоцировала одну из самых жестоких расправ послевоенного 20-го века - массовое убийство коммунистов Индонезии.

Об этом сообщает британское издание The Guardian co ссылкой на недавно рассекреченные документы.

Газета пишет, что британские официальные лица тайно развернули черную пропаганду в 1960-х, чтобы убедить известных индонезийцев "вырезать" "коммунистический рак", в итоге не менее полумиллиона человек - по некоторым оценкам, до 3 миллионов - связанных с Коммунистической партией Индонезии (КПИ), были ликвидированы в период с 1965 по 1966 год.

Рассекреченные документы министерства иностранных дел показывают, что британские пропагандисты тайно подстрекали антикоммунистов , в том числе армейских генералов, к ликвидации КПИ. Кампания спонтанных массовых убийств, которая, как теперь известно, была организована индонезийской армией, позже была описана ЦРУ как одно из самых ужасных массовых убийств века.

Когда в октябре 1965 г. началась резня, британские официальные лица призвали "ликвидировать КПИ и все коммунистические организации". Они предупредили, что нация будет в опасности, "пока коммунистические лидеры будут на свободе, а их рядовые участники останутся безнаказанными"

Компартия Индонезии была решительным сторонником президента Сукарно, который враждебно относился к Великобритании. В 1965 году специалисты-пропагандисты из отдела информационных исследований Министерства иностранных дел Британии были отправлены в Сингапур для проведения черной пропаганды с целью подрыва режима Сукарно.

Небольшая группа подготовила информационный бюллетень, якобы выпускаемый индонезийскими эмигрантами и предназначенный для видных и влиятельных лиц, в том числе армейских генералов. Группа также обеспечила работу радиостанции, вещающей на Индонезию.

В 1965 году случился государственный переворот, который был подавлен будущим президентом Индонезии генералом Сухарто, который затем приступил к захвату власти у Сукарно и ликвидацией местной компартии. Пропагандисты призывали к уничтожению КПИ "и всего, что за ней стоит", сообщая, что "промедление и нерешительные меры могут привести только к нашему окончательному и полному уничтожению". В течение следующих недель происходили массовые убийства, о которых, как пишет The Guardian, знали в Британии.

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