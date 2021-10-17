Бизнесмен и экс-нардеп Александр Онищенко, который в своих интервью говорил, что "лошади надежнее женщин", сообщил "Стране", что получил гражданство Российской Федерации и до конца года откажется от украинского гражданства. Более того, он планирует выступать в конных соревнованиях за сборную России.

"С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на Чемпионате мира, чемпионате Европы и вести российских спортсменов к Олимпийским играм, как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства, мне отказывают.

В Украине бардак, конный спорт загубили, в стране власть поменяли с шила на мыло и толку тут в ближайшие годы не будет", - сказал он в интервью "Стране".

И добавил, что теперь может официально заказывать диджейские сеты супруги Лещенко Анастасии Топольской, вместе с самим Лещенко. "Был на вечеринке жены Лещенко - диджея Топольской в Москве, понравилось. Приглашаю выступать на моих частных вечеринках. Плачу привычными для пары рублями", - заявил Онищенко.

Онищенко также опроверг информацию о том, что он сейчас выставил на продажу ранчо в Германии (об этом сегодня написал Сергей Лещенко со ссылкой на немецких журналистов).

"Лещенко отстал от новостей. Я продал этот дом ещё в 2019-ом году российским инвесторам, о чем активно писала немецкая пресса. Это не просто дом, а целый спорт-комплекс. Сейчас здесь сборная России тренируется. Я тут с октября стал директором и тренером. У меня вид на жительство в Германии и здесь я все суды выиграл", - сказал Онищенко.

Напомним, в ноябре 2017 года увлекающийся конным спортом опальный народный депутат Александр Онищенко упал с лошади во время соревнований. Инцидент случился на международных соревнованиях в Испании. "Я выступал за Украину. Конкур - преодоление препятствий. Лошадь сорвалась раньше времени. Жив, поломана рука, сделали операцию. Хорошо, что левая, а не правая. Можно чеки подписать", - сказал Онищенко в комментарии "Стране".

Также Онищенко рассказывал "Стране", как через аферу с конем его заманили в Германию и сколько он заработал в немецкой тюрьме.