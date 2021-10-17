В киевском жилмассиве Осокорки у себя на даче скончался дипломат. Его тело обнаружили утром в субботу, 16 октября. В полиции сообщили, что мужчина умер из-за несчастного случая.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мертвого дипломата нашла домработница, которая пришла убирать дом.

Один из соседей пообщался с журналистами и рассказал, что дипломат был не слишком коммуникабелен, хотя на даче в последнее время жил постоянно. Накануне смерти соседи его не видели, не слышали они и никакого шума ночью, когда, предположительно, наступила смерть.

"Я плохо сплю. Где-то в 11 проснулся - ничего, в три часа ночи проснулся - и ничего не слышал. Я с ним не встречался, в лицо его не знаю. Я знал отца хорошо, он дипломат был. С сыном я не знаком, он был тоже где-то дипломатом, в балтийском каком-то государстве ", - сказал сосед Василий Гордиенко.

О ком именно идет речь, в Министерстве иностранных дел не говорят. Ответа на этот вопрос избегают и в полиции, только признаются, что умершему было 60 лет.

В интернете поползли слухи о якобы наличии признаков насильственной смерти на теле мужчины. Но правоохранители их опровергают.

"Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы ", - сообщила Анна Зубрева из полиции Киева.

По поводу смерти дипломата открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство, но с оговоркой несчастный случай). Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Тернополе упал с лестницы и умер сотрудник филиала общественного ТВ.

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