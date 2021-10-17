Президент России Владимир Путин, который любит разрядить обстановку анекдотом, рассмешил американскую журналистку телеканала CNBC Хэдли Гэмбл шуткой о Сибири. Видео непродолжительной беседы журналистки и Путина показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Глава государства и телеведущая поприветствовали друг друга за кулисами международного форума "Российская энергетическая неделя", модератором которого была Гэмбл.

"Здравствуйте! Рада вас видеть! Отлично выглядите. Как себя чувствуете?" - поинтересовалась журналистка у Путина.

В ответ он поблагодарил ее за то, что она приехала.

Гэмбл после этого спросила, не холодно ли президенту. Девушка была одета в платье с открытыми плечами и пояснила, что прилетела в Россию из Абу-Даби, где на порядок теплее. Поэтому погода показалась ей холодной.

"В Сибири у нас говорят, что сибиряки - не те, кто мороза не боятся, а те, кто тепло одеваются", - с улыбкой сказал глава государства.

"Я не подумала", - призналась американка в ответ.

Напомним, Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел в Москве с 13 по 15 октября. Владимир Путин выступал на пленарном заседании мероприятия.

Напомним, что в окружении лидера России тоже любят пошутить. Так, Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме старым одесским анекдотом.

А глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал свой любимый анекдот про Гагарина.