Два года назад нардеп партии Порошенко София Федына и военный волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая) записали свой скандальный стрим с угрозами Владимиру Зеленскому.

После этого было открыто уголовное дело. Черепашьими темпами оно дошло до суда, однако потом зависло. И не помешало обеим фигурантам развивать свою политическую карьеру. Федыне - как нардепу от "Европейской солидарности". А Зверобой - в качестве кандидата в депутаты от партии Порошенко.

Аналогичная судьба, к слову, и у дела против телеведущего Сергея Пояркова, который на канале Порошенко всячески оскорблял Зеленского и его отца.

То есть, что касается "активистов" экс-президента, то следствие, подконтрольное Банковой, почему-то оказывается полностью беспомощным. А Порошенко и его люди получают на этом большой пиар.

Напоминаем перипетии скандальной истории и какова судьба разбирательств.

"Тебя кто-нибудь подорвет". Как Федына и Зверобой угрожали Зеленскому

Скандальные заявления Федына и Зверобой сделали 26 октября 2019 года во время стрима из Львова. Поводом послужило то, что Зеленский, впервые прибывший на передовую в качестве президента, на повышенных тонах пообщался с добровольцами в Золотом.

Во время записи, которая была обнародовали на Youtube -канале Федыны, Зеленского называли "оно", "гнида промосковская", "совок", "пид@р", а также перечислили способы смерти президента.

"Тебе желают, чтоб ты с@ка сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, с@ка, в сортире", - сказала Зверобой.

Федына добавила, что граната может взорваться случайно или президента могут убить, когда он "в голубой рубашечке" пойдет на передовую.

После этого в ГБР стали готовить подозрение. В партии Порошенко это использовали для заявлений о "режиме Зеленского" и политических репрессиях.

Как продвигается дело

Что касается дела, то оно длится уже почти два года и продвигается черепашьими темпами. Угрозы президенту прозвучали в конце октября 2019-го, а подозрения вручили только спустя три месяца - в феврале 2020-го. При этом нардепу пришлось пригрозить насильным приводом, поскольку она проигнорировала повестку в Офис генпрокурора.

Федыну и ее подругу Зверобой подозревают по части 1 ст. 346 УК Украины (угроза насилием государственному деятелю). За это грозит до пяти лет лишения свободы.

В качестве меры пресечения им сначала избрали личное обязательство. У Зверобой забрали загранпаспорт, Федыне оставили, чтобы она могла выезжать по депутатским нуждам. На суде Зверобой оскорбляла Зеленского и прокуроров. "Ах ты ж п@р" - адресовала она прокурору. "Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президенту, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек..." - заявила она о Зеленском.

Позже суд вообще снял меру пресечения со Зверобой и отказался продлевать ее Федыне.

В Галицкий суд Львова дело передали в августе 2020-го. Владимир Зеленский проходит по нему в качестве потерпевшего.

Первое заседание было намечено на 27 октября, но его перенесли, поскольку адвокаты Федыны и Зверобой заявили об отводе судье.

На следующее заседание 11 ноября приехал Петр Порошенко. Он превратил это в шоу "Европейской солидарности" накануне второго тура выборов мэра Львова, устроив митинг под стенами суда. Однако заседание перенесли.

Порошенко, Федына и Зверобой на суде

Спустя два года до рассмотрения дела по сути в суде так и не дошло. Все заседания переносились по разным причинам: болезнь прокуроров, неявка Владимир Зеленского, который находится в статусе потерпевшего. На все суды неизменно приходили сторонники Федыны и Зверобой с плакатами.

Последнее заседание было назначено на июль. Следующее планировалось на 28 октября, но Зверобой у себя в телеграм-канале заявила, что его тоже перенесли.

В общем, особой воли давать "ответку" за хамство и угрозы сторонникам Порошенко у Зеленского не видно.

Что вызывает у них саркастические комментарии. Маруся Зверобой сегодня написала пост, где назвала президента "наркоманом", "мартышкой", "чмо" и снова напомнила ему, что он "не бессмертен". Также она предупредила, что если Зеленский явится в суд, то "будет драка".

Федына пока не комментировала годовщины своего "мега-стрима". Видимо, на историю с Зеленским, которая для нее не окончилась ничем, кроме пиара, она уже не обращает внимания.

Безнаказанный Поярков

В конце 2019 года ведущий канала "Прямой" Сергей Поярков сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес Зеленского и его семьи. Он назвал его "тупорылым козлом", "чмом", "маленьким криворожским ссыкунчиком", а также предложил "пороть его на конюшне".

"Вы - моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!", - закричал телеведущий. Также он назвал "тупым" отца президента.

Эта тирада была вызвана уголовным делом против Федыны и Зверобой. Таким способом Поярков проводил мысль, что оскорблять президента можно без проблем, и на Западе это делают постоянно.

После этого Нацсовет по телевидению прислал на "Прямой" проверку. А Зеленский подал на Пояркова в суд.

Параллельно с этим СБУ вручила телеведущему подозрение в угрозе убийством высшему должностному лицу. Суд в конце января избрал ему самую легкую меру пресечения - личное обязательство.

Летом обвинительный акт ушел в суд. Там, кроме упомянутого выше эфира, следователи нашли еще один видеоблог Пояркова, в котором тот угрожал порвать Зеленского "на куски".

"Бо якщо, не дай Боже, щось у тебе не вийде, ми знайдемо твою "п’яту точку", ми ж тут поряд, ми далеко не пкали, Вовочка, ми будемо, ми будемо дбати за наш український народ. А якщо ж ти, падло, будеш дрочити на українську землю, то ми тебе радикально на шматки порвемо", - говорил Поярков 7 октября 2019 года.

Также Пояркову припомнили его заявления о том, что он предлагал сечь Зеленского, как прислугу на конюшне, а также пугал его отца недовольными патриотами: "В стране война, куча недовольных патриотов, с которыми у Зеленского плохие отношения, Зеленский-папа, вам не страшно за сраку сыночка?"

О рассмотрении этого дела в суде известно еще меньше, чем по Федыне и Зверобой. Сообщалось, что в конце 2020 года судья Пояркова ушел на больничный. После этого никаких новостей по рассмотрению дела не было. А сам Поярков примерно с тем же напором продолжил оскорблять Зеленского - да и сейчас продолжает у себя в Фейсбук величать его "наркоманом", "уголовником", "людоедом" и, конечно, "клоуном".

Почему хамов-порохоботов не наказывают?

У Владимира Зеленского и подконтрольных ему силовиков было два пути, которые бы могли сохранить президенту лицо в этой ситуации.

1. Не обращать внимания на хамство и угрозы. Сыграв роль "демократичного" президента.

2. Покарать оскорбителей по всей строгости закона.

Зеленский выбрал третий и самый странный путь - открыть уголовные дела, но спустить их на тормозах.

К слову, ту же тактику он выбрал относительно Петра Порошенко, которого, видимо, запретили трогать на Западе. И она оказалась максимально проигрышной. Оппоненты начали широко пиариться на теме "политических репрессий" и лишь наращивать накал оскорблений.

Видимо, Зеленский думал "подвесить" сторонников Порошенко и его самого с помощью этих дел и сделать их более сговорчивыми. Однако в том лагере понимали, что Банковая боится трогать "активистов". И политически переиграли ситуацию в свою пользу.

На этом фоне власть развязала реальные репрессии против другой части политического спектра, отражающей интересы юго-востока. Который, к слову, помог Зеленскому стать президентом. Тут уголовные дела заводятся пачками, а риторика подчиненных Зеленскому органов уже переплюнула времена Порошенко.

Но, как показала история с "мега-стримом" - сторонники экс-президента на это не купятся. А поддержку юго-востока Зеленский уже потерял. Поэтому рейтинг президента и валится вниз.