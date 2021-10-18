Высший антикоррупционный суд в понедельник, 18 октября, оправдал бывшего министра инфраструктуры времен Порошенко Владимира Омеляна, которого обвиняли в незаконном снижении портовых сборов.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняла Омеляна в совершении незаконных действий, которые привели к недополучению госбюджетом 30,4 миллионов гривен.

Как считает обвинение, Омелян в 2017 издал приказ об уменьшении всех портовых сборов, кроме маячного на 20%. Размер одного из сборов - административного - являясь доходной частью госбюджета, мог меняться лишь решением Верховной Рады, а не министром.

В итоге решение Омеляна привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн (из ожидаемых 203,5 млн грн было получено 173,1 млн грн).

Но суд не счел это преступлением. Владимир Омелян оправдан.

Напомним, "Страна" писала о том, что летом 2020 года суд закрыл дело против экс-министра Омеляна о недостоверном декларировании из-за сроков давности.

Также мы писали о том, что в декабре 2020 года экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян вступил в партию Порошенко.