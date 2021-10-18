Экс-президент Молдовы и лидер Партии социалистов ( ПСРМ) Игорь Додон, которую у президента Майи Санду обвиняли в попытке узурпации власти, заявил, что отказывается от мандата депутата парламента.

Об этом он написал в понедельник 18 октября в своем Telegram-канале.

"Объявляю вам, что я отказываюсь от мандата депутата в парламенте, а соответствующее заявление будет передано в последующие дни в секретариат законодательного органа", - написал он.

Ранее на брифинге он заявил, что не видит смысла продолжать работу в парламенте. "Не вижу смысла быть в этом парламенте, я могу быть куда более эффективным на других постах. Хочу показать власти, что не боюсь остаться без иммунитета. Хотите повоевать, хотите возбудить политические дела - начинайте. И я вам покажу, как борюсь и у кого тверже характер", - сказал он.

Он также сообщил, что может покинуть пост руководителя ПСРМ. "Если на съезде партии примут решение, то у ПСРМ не будет председателя. Партией будет руководить коллегиальный орган, который будет выбирать исполнительного секретаря. Коллеги попросили меня остаться почетным председателем партии", - сказал он.

Позже в своем Telegram-канале он пояснил, что предложит съезду на заседании 18 декабря внести изменения в устав партии. "Партия по моему предложению перейдет к новой формуле руководства - ею будет управлять коллегиальный орган, состоящий из пяти членов Исполнительного комитета, из числа которых будет избран исполнительный секретарь. Эта формула позволит нам распределить обязанности в руководстве партии и более глубоко работать по каждой сфере деятельности отдельно", - отметил Додон.

Как писала "Страна", в Молдове на досрочных парламентских выборах 11 июля победила партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS). После подсчета 99,5% голосов политическая сила Санду набрала 52,74% и получила "монобольшинство" в парламенте.