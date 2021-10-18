В Киеве правоохранители осматривают Шулявский мост из-за упавших в прошлом году столбов
В Киеве 18 октября правоохранители проводят осмотр Шулявского моста для проверки качества выполненных работ и фиксации возможных нарушений при проектировании или строительстве, повлекших падение фонарных столбов в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры Киева в понедельник, 18 октября.
Соломенская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения правил при проектировании или строительстве, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а именно столбов электроснабжения, на Шулявском мосту в г. Киеве (ч. 2 ст .275 Уголовного кодекса).
В рамках следствия на указанном объекте с участием экспертов и специальных служб проводится осмотр с целью проверки качества выполненных работ и фиксации нарушений при проектировании или строительстве, которые привели к разрушению в декабре 2020 года конструктивных опор освещения/контактной сети и падению фонарных столбов.
Стоит отметить, что падение фонарных столбов создало угрозу гибели людей, находившихся на Шулявском путепроводе, и повлекло повреждение 6 автомобилей.
Согласно предварительному строительно-техническому экспертному исследованию, строительство было осуществлено с нарушением нормативно-правовых актов и не соответствовало проектно-технической документации.
Указано, что по результатам следственных и процессуальных действий в кратчайшие сроки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.
Также, в рамках следствия, проверяется законность использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Шулявского путепровода.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Ранее "Страна" сообщала, что 15 декабря 2020 года, в Киеве на Шулявском мосту произошел обвал фонарей прямо на проезжую часть с автомобилями. Движение транспорта было парализовано во всех направлениях. Некоторые автомобилисты успели сориентироваться и затормозить, но среди некоторых машин произошла авария.
Также мы информировали, что в Киевской городской государственной администрации заявили, что причиной падения фонарных столбов на Шулявский мост стал производственный брак. К соответствующему выводу пришли эксперты из Института электросварки имени Патона.