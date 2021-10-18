В Киеве 18 октября правоохранители проводят осмотр Шулявского моста для проверки качества выполненных работ и фиксации возможных нарушений при проектировании или строительстве, повлекших падение фонарных столбов в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры Киева в понедельник, 18 октября.

Соломенская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения правил при проектировании или строительстве, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а именно столбов электроснабжения, на Шулявском мосту в г. Киеве (ч. 2 ст .275 Уголовного кодекса).

В рамках следствия на указанном объекте с участием экспертов и специальных служб проводится осмотр с целью проверки качества выполненных работ и фиксации нарушений при проектировании или строительстве, которые привели к разрушению в декабре 2020 года конструктивных опор освещения/контактной сети и падению фонарных столбов.

Стоит отметить, что падение фонарных столбов создало угрозу гибели людей, находившихся на Шулявском путепроводе, и повлекло повреждение 6 автомобилей.

Согласно предварительному строительно-техническому экспертному исследованию, строительство было осуществлено с нарушением нормативно-правовых актов и не соответствовало проектно-технической документации.

Указано, что по результатам следственных и процессуальных действий в кратчайшие сроки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Также, в рамках следствия, проверяется законность использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Шулявского путепровода.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 декабря 2020 года, в Киеве на Шулявском мосту произошел обвал фонарей прямо на проезжую часть с автомобилями. Движение транспорта было парализовано во всех направлениях. Некоторые автомобилисты успели сориентироваться и затормозить, но среди некоторых машин произошла авария.

Также мы информировали, что в Киевской городской государственной администрации заявили, что причиной падения фонарных столбов на Шулявский мост стал производственный брак. К соответствующему выводу пришли эксперты из Института электросварки имени Патона.