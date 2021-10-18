В Польше пограничникам пришлось усмирять украинских пассажиров авиарейса "Харьков-Краков".

Об этом сообщает польский RMF24 в понедельник, 18 октября.

У экипажа самолета, который летел из Харькова в Краков, возникли проблемы с агрессивно настроенными пассажирами. Двое украинских граждан начали ссору на борту.

Пограничники сообщили о словесной перепалке и о попытке физической агрессии в самолете. Пассажиры не хотели выполнять приказы капитана или экипажа. Не захотела этого сделать и гражданка Украины, которая снимала всю ситуацию на видео.

Двое граждан Украины были оштрафованы. Третий отказался платить штраф, поэтому ходатайство о его наказании было передано в суд.

Ранее "Страна" сообщала, что на борту самолета венгерской авиакомпании WizzAir, который летел из Ларнаки (Кипр) в украинскую столицу - Киев, один из пассажиров отказался надевать маску. Когда нарушителя попросили надеть защитное средство, он начал нецензурно выражаться и устроил скандал. По прилету в Киев, на борт вызвали правоохранителей.

Также мы писали, что в харьковском аэропорту женщина устроила скандал. При посадке в самолет, который следовал из Харькова в Анталию, она отказывалась надеть защитную маску. Из-за этого рейс со ста пассажирами на борту задержали на полчаса.