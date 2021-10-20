В понедельник, 18 октября, топ-темой обсуждения в России внезапно стала видеоигра Dota 2.

Российская команда под названием Team Spirit впервые в истории выиграла чемпионат мира - The International, который прошел в Бухаресте.

О событии сняли сюжеты российские федеральные СМИ. С победой поздравили лидеры мнений и чиновники. Владимир Путин опубликовал телеграмму на сайте Кремля.

В качестве приза победителям презентуют рекордные 18,2 миллионов долларов. Каждый из пяти участников, двое из которых - украинцы, получат около 3,64 миллиона долларов. Для сравнения, примерно столько за победы на топ-турнирах получают футболисты.

"Страна" рассказывает об этом виде киберспорта, и объясняет, почему украинские члены команды не были удостоены должного внимания на родине. Наоборот, в соцсетях их называют "тварями", "бл@дями", "скотом", вспоминают про "агрессора" и войну на Донбассе.

А заодно и разбирались, как молодые украинские ребята стали мировыми чемпионами и миллионерами.

Что такое Dota 2 и турнир The International

В 2002 компания вышла легендарная компьютерная игра Warcraft 3. В ней фанаты сделали карту Dota. Сюжета толком не было, но была возможность играть командами, как в современной "Доте".

В 2011 году на отдельном игровом движке появилась уже современная Dota 2. В игре участвуют две команды по пять человек. Одна команда играет за светлую сторону (The Radiant), другая — за тёмную (The Dire).

Одна игра занимает в среднем от 30 до 50 минут. Побеждает та команда, которая первой уничтожит главное здание (которое среди геймеров называется троном - Ред.)

Ежегодно проводится турнир The International - международный турнир по Dota 2. По значимости это как в футболе чемпионат мира. Только выступают там не сборные стран, в которые могут входить только граждане этих государств, а команды. Например, как футбольном клубе выступают приглашенные звезды-легионеры.

Призовой фонд - в этом году 18,2 миллионов - формируется в том числе с помощью продажи билеты-пропуска на просмотр чемпионата. Их стоимость колеблется от 10 до 45 долларов. В этом году за трансляцией катки (так на геймерском сленге называется отдельная партия, - Ред.) следили более миллиона человек.

Несмотря на то, что возраст участников часто не превышает 20 лет, эти ребята давно не берут карманные деньги у родителей - скорее, обеспечивают их сами. Они достаточно обеспеченные, поскольку выступают на разных турнирах и имеют контракты со спонсорами - ведущими мировыми брендами. То, что знаменитый киберспортсмен пользуется гарнитурой какой-то фирмы, считается очень престижным.

У команд есть Dota 2 тренеры, менеджеры, пресс-служба, психолог, собственная сувенирная продукция, тренировочная база и прочие атрибуты спорсменов.

Особенность The International в том, что любой может создать команду из пяти человек и попробовать свои силы. Многих это подкупает. Матчи зрелищные, с комментаторами, на полноценных локациях. Ниже публикуем матч-финал 2021 года.

Еще одно отличие - обычно в такого рода играх побеждают азиаты. И если какая-то славянская команда прорывается в полуфинал или финал, это большая удача и всем болельщикам интересно за таким наблюдать.

Единственная славянская команда, которая побеждала ранее побеждала в The International - это Natus Vincere (сокращенно называют "НаВи") в 2011 году. Она базируется в Украине, на момент выигрыша состояла из украинцев и россиян. Капитан команды - львовянин Данил Ишутин, он же Dendi, - стал культовой фигурой в Dota 2. Когда в 2016 году разработали искусственный интеллект для игры, первым делом предложили сыграть ему. Что касается национального украинского уровня, победа "НаВи" не была громкой, поскольку власти не придали ей значения.

Победа российской Team Spirit (дословно переводится как "Командный дух") - первый выигрыш за 10 лет для стран бывшего СССР и первый за всю историю чемпионата для России.

Отметим, что киберспорт становится очень доходным делом.

"Сейчас Facancy показывает более 260 активных вакансий в киберспорте с зарплатой от 200 тысяч рублей (2,8 тысяч долларов - Ред.) в месяц. А вакансий юристов с такой же зарплатой 49. Чувствуте разницу? Спорим, что она не совпадает с вашим пониманием рынка труда. Получается, что попасть на приличные деньги в киберспорт и геймс в 5 раз проще чем в юридическую практику.



А на реплику "ну чемпионами становятся единицы, а остальным игрокам пойти некуда" отвечаю. Они могут пойти, например, в классический геймс (средняя заплата непрограммерских специальностей там 200 000 рублей, программистов 450 000, джуниоров (без опыта) - 45-60 000). А нехватка в спецов по рынку геймс около 40 процентов - то есть устроиться и начать карьеру будет легко.

Начинающий юрист будет получать 35-45. Юрист со стажем 3 года - 150-300 000. Переизбыток (то есть количество претендентов превышает количество вакансий) 1.6 раз. То есть прийти джуном и устроиться, если вы не из юрдинастии, будет сложно", - пишет на своей странице в ФБ известный российский специалист по рекрутингу Алена Владимирская.

Что известно о Team Spirit и как ее поздравляли в России

Команда-победитель Team Spirit базируется в России. Она состоит из таких участников:

Ярослав Найдёнов (Miposhka), капитан, родной город - Златоуст, Россия;

Александр Хертек (Torontotokyo), Кызыл, Россия;

Магомед Халилов (Collapse), Махачкала, Россия;

Мирослав Колпаков (Mirа), Луцк, Украина (на фото крайний справа);

Илья Малярчук (Yatoro), Буча - Киев, Украина (на фото второй справа).

Главный тренер команды - россиянин Айрат Газиев, менеджер - киевлянка Руслана Берест.

В финале соперником Team Spirit была команда китайскую команда PSG.LGD, партнером которой является французский футбольный клуб ПСЖ.

Китайцы считались абсолютными фаворитами, а на победу российской команды букмекеры принимали ставки 1 к 29.

Награждение команды выглядело не менее солидно, чем вручение награды "Золотой мяч" в футболе. Как это было - смотрите на видео ниже.

Сразу после победы в России посыпались поздравления в адрес команды. Победе были рады журналисты Ксения Собчак, Юрий Дудь, Дмитрий Губерниев; известные футболисты, олимпийские чемпионы и лидеры мнений.

Участников поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер (капитан киберкоманды представляет этот регион) и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сюжеты о победе выпустили федеральные СМИ - вот, например, репортаж НТВ под заголовком "Кто к нам с мечом..."

С новости о победе на The International начал свое шоу Иван Ургант.

"Мы поздравляем ребят, это невероятная победа. Как здорово, что наши команды, именно наши российские команды становятся чемпионами мира в тех видах спорта, которые являются исконно русскими — это пляжный футбол и Dota 2", - пошутил Ургант.

Впрочем, самую неожиданную телеграмму участники получили от Владимира Путин. В поисковиках массово гуглят, не фейк ли это. Но нет - такое поздравление действительно есть на сайте Кремля.

"Дорогие друзья!

Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 – чемпионате мира по Dota-2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!

На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины.

Желаю вам новых успехов и всего наилучшего.

Владимир Путин".

Дмитрий Песков сегодня дополнил. "Все эти новые явления в нашей жизни по количеству болельщиков, последователей зачастую начинают превосходить традиционные виды спорта. Поэтому нужно идти в ногу со временем и отдавать должное всем тем новациям, которые входят в нашу жизнь и прочно занимают в ней место", - сказал пресс-секретарь Путина.

Что известно об украинцах Илье Малярчуке и Мирославе Колпакове

Украинские члены команды сейчас раздают интервью мировым СМИ и делятся планами, куда потратят миллионы призовых.

Илья Мулярчук (Yatoro) представляет Бучу, 18 лет, он самый младший участник Team Spirit.

В "Доту" играет с 8 лет. Спортсмен рассказывал, что почти полностью не посещал уроки в 9 классе, поскольку садился играть с 4 утра.

"Родителям я говорил что-то типа: "Хорошо, что я сижу дома и играю за компьютером, а не гуляю и курю. Родителей, в принципе, это устраивало", - рассказывал Илья.

Илья Мулярчук (Yatoro)

После окончания школы хотел стать журналистом или криминалистом. В итоге поступил на геолога, но занятия не посетил ни разу. Сейчас он занимается киберспортом примерно 10 часов ежедневно.

В интервью он заявил, что хотел бы потратить призовые на новый дом для кошки, хотя не отказался бы и сам от нового дома. Впрочем, призовых ему наверняка хватит и на многие другие покупки.

Мирослав Колпаков (Mirа) представляет Луцк, 21 год, он самый старший участник Team Spirit.

Мирослав начал играть в "Доту" в 12 лет в компьютером клуба возле школы. Некоторое время жил в Варшаве.

Мирослав Колпаков (Mirа)

Родители не одобряли времяпрепровождение сына. Забирали провода от мышки и компьютера.

"Они сказали, что мне лучше бы доучиться, потому что "Дота" - ненадежное дело", - рассказывал Колпаков. Впрочем, на маму с папой он не обижается. Наоборот, первой покупкой, которую Мирослав совершит из призовых, будет новый автомобиль для отца.

Кто поздравил украинских киберспортсменов и как их затравили

В отличие от фурора, который случился в России после победы Team Spirit, украинские спортсмены не удостоились на родине поздравлений первых лиц. Причина тому - они выступают за российскую команду. Хотя, во-первых, киберспорт с 2020 года является официальным видом в Украине, во-вторых, парни заявляют, что представляют Бучу и Луцк.

В последние годы это поведение власти не ново - Банковая считает нужным чествовать только "патриотичных" спортсменов.

Поздравила Мулярчук и Колпакова только Федерация киберспорта Украины, опубликовав пост в фейсбуке.

"Эгиду чемпионов и 18 200 000 долларов получают... @team__spirit! До последней минуты гранд-финала мы боялись сглазить и не вписывали этот тег!

Безумная игра! Безумный Мирослав Mira Колпаков! Несравненный Илья Yatoro Мулярчук! С сегодняшнего дня эти имена изучат поклонники Dota 2 во всем мире. Еще долго PSG.LGD просыпаться от ужаса ночью, вспомнив этот финал. Нас переполняют гордость и благодарность за суперзрелищную, самую драматическую игру эвер!

The International 10 завершен. Это был очень длинный день.

Team Spirit, которая сегодня в целом сыграла 8 карт, несколько минут назад победили PSG.LGD с нереальным счетом 3:2, несмотря на усталость и все прогнозы скептиков.

Самая молодая команда The International 10 становится чемпионом, восемнадцатилетний Yatoro из Киева становится главным героем всего турнира, а Mira из Луцка, которого мы помним на ивенте UESF в Ровно и который еще три месяца назад мечтал в интервью "выиграть The International через 5 лет" выигрывает его уже сегодня.

Верьте в себя, верьте в свою команду. Мы счастливы!"

Впрочем, добрых слов в адрес Ильи и Мирослава под постом Федерации киберспорта Украины было меньше, чем плохих.

"Что за дерьмо? С таким же успехом можно поздравить российскую армию на 23 февраля, ибо "ребята-молодцы", отжали наши территории, убивали и продолжают убивать наших людей! Вы представляете нашу страну на официальном уровне и приветствуете вражескую команду с победой, не понятно почему. Мы не снг и уж точно не россия, у нас война, проснитесь уже наконец! А если бы эти 2 игроков осознавало, что идет война и что они украинцы они точно не позволили себе играть под российским флагом", - написал пользовать Сергей Каспер.

Александр Молодой дополнил: "Какие же вы тупые бл@ди".

"Федерация киберспорта Украини приветствует российскую команду киберспортсменов ... кажется менять членов федерации, а этих отправлять в московию. Теперь понятно, почему кроме энтузиастов развитие игромира украинского нафиг не нужно", - написал Андрей Гаренко.

"Поздравлять представителей страны-агрессора и еще и в таком восхищенном тоне это дебилизм. Какого черта вы называетесь Федерацией киберспорта Украины? Вы уже там совсем не скрываете свои истинные убеждения?" - отметил Анатолий Шара.

"Какой скот может родить таких существ? Восьмой год войны, десятки тысяч погибших .. твари ..." - написал Юрий Великодний.

"Убийца можно! Какие вы омерзительные, эта малоросская федерация и ватные колпаковы и мулярчуку... фу... мерзость" - считает Петр Чайка.

"Я как военнослужащий скажу, что вы украинские гниды", - написал Руслан С.

Павел Нечай добавил: "Вы забыли, что Россия ведет против Украины войны или как? Зашквар".

Судя по этим комментариям вовсе неудивительно, почему украинские власти не поздравили Илью и Мирослава - во избежание критики со стороны националистов. Те, в свою очередь, подвергают их хейту. Последний такой прецедент случился в августе 2021 года.

Радикал Сергей Стерненко с компанией обвинил 23-летнего украинского геймера Александра Костылева (S1mple) в "посягательстве на территориальную целостность Украины" за его слова двухлетней давности о Крыме.

Костылев является лучшим игроком 2018 года в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV.org. Но это не помешало устроить ему травлю.

Впрочем, по новым украинским призерам пока не бьет "тяжелая артиллерия". И ничего кроме хейта в комментариях им пока не угрожает. Тем более, что куда больше украинских геймеров считают Мирослава и Илью своими кумирами - а не "предателями".

И эта история лишний раз доказывает, что продвинутая молодежь далека от политических разборок - особенно, если "живет" в Интернете, где границы условны или вообще отсутствуют.