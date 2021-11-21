Астрономы из Флорентийского университета обнаружили звезду со следами материала одного из самых древних из небесных тел.

Об этом говорится статье журнала The Astrophysical Journal Letters.

Ученые разделили звезды на три типа. Небесные тела первого из них, куда входит и Солнце, содержат большое число тяжелых элементов, которые образовались в ходе термоядерного синтеза в более ранних звездах. А небесные тела самого древнего типа образовались после Большого взрыва, но просуществовали очень недолго, около миллиона лет, и потому астрономы ни разу их не наблюдали.

Ученые изучили звезду AS0039 в Карликовой галактике в созвездии Скульптор. Судя по ее химическому составу, в ней находятся элементы звезды населения III, выброшенные взрывом гиперновой. Астрономы оценивают, что эта звезда-прародительница обладала массой около двадцати солнечных.

"Мы обнаружили вторичную звезду с необычайными химическими характеристиками: низкое содержание железа, низкое содержание углерода и чрезвычайно низкое количество магния по сравнению с другими тяжелыми элементами вроде кальция", – сообщают ученые.

Напомним, ранее астрономы впервые получили изображение ближайшей к Земле экзопланеты.

Также мы сообщали, что ученые открыли новую планету в системе созвездия Водолея.