Во вторник, 19 октября, в Киеве мужчина ворвался в приемную депутата городского совета от "Слуги народа", разбил стекла, обрисовал баллончиком двери и вырвал провода из щита электросети. Погромщика задержали правоохранители, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы на своей странице в Facebook.

В управление полиции около десяти утра сообщили о том, что в общественной приемной депутата на улице Лютеранской мужчина устроил погром. По информации "Украинской правды", речь идет о приемной депутата киевского городского совета от "Слуги народа" Лилии Пашинной. Прибывшим на место событий правоохранителям удалось задержать хулигана. Им оказался 31-летний уроженец Полтавской области.

Он ворвался в помещение, разбил стекло на входной двери, обрисовал таблички баллончиком. Потом вырвал провода со щитов электросети. Что сподвигло его на такие поступки, сейчас выясняет полиция.

Во время обыска при нем обнаружили баллончик с краской и предмет, похожий на пневматический пистолет. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, летом в Мариуполе разгромили офис "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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