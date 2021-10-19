Во Львове совершил экстренную посадку самолет Airbus A320 Чешских авиалиний, выполнявший рейс из Праги в Киев (ОК918). Одному из пассажиров стало плохо, экипаж заподозрил у него сердечный приступ.

Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел 18 октября.

По словам одного из очевидцев инцидента, летевшего этим рейсом, на борту был дефибриллятор. Пассажиры хотели им воспользоваться, чтобы помочь мужчине. Однако в самолете оказалась врач-нейрохирург, которая сказала, что лучше всего будет совершить экстренную посадку во Львове и доставить мужчину в больницу.

Как рассказали изданию во Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф, пассажира самолета с ухудшившимся самочувствием - 67-летнего жителя Винницы - быстро госпитализировали в больницу скорой помощи с жалобами на боли в области сердца и головокружение. В медучреждении проблем с сердцем у него не обнаружили.

"У него был низкий пульс, на момент поступления в больницу он упал до 50 ударов в минуту по сравнению с 60-70 у здорового человека. Но угрозы это не представляет. Также ему сделали тест на коронавирус - болезни не обнаружили. Сегодня его уже выписали и он уехал домой", - сообщили в больнице.

Рейс ОК918 вылетел из Праги в 12:29 по Киеву, а в украинскую столицу прилетел в 16:09 вместо 14:35. Во Львове самолет совершил экстренную посадку около 14:00.

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