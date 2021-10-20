В Украине с подачи националистов разгорелся скандал вокруг бренда здорового питания Yaro. Его продукцию теперь бойкотируют известные торговые площадки.

Поводом стало фото на фоне Кремля и анекдот, который в соцсетях опубликовала владелица бренда Юлия Привалова. Внимание на пост обратили в том числе и из-за ее родственных связей - ее брат депутат от "Слуги народа", а муж - сын покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Разбирались, что произошло.

"А я москалям гадость сделал"

На фото Юлии Приваловой 9 октября обратили внимание на канале "Прямой", где опубликовали расследование о брате Приваловой, нардепе от "Слуги народа" Владимире Козаке. В эфире показали скриншот с Instagram-страницы Юлии, которая также является женой сына мэра Харькова Геннадия Кернеса.

На фото Юлия вместе с мужем Даниилом сфотографировалась на фоне Кремля на Красной площади, а в комментариях она оставила анекдот о бандеровцах:

"Встречаются как-то два бандеровца, один другому и говорит.

- А я москалям гадость сделал!

- Какую?

- А я им на Красной площади насрал!

- И шо они тебе ничего не сделали?

- Так я по тихому, в штаны".

12 октября журналистка "Прямого" Инна Попович написала в Facebook, что пост Приваловой с фото у Кремля и анекдотом исчез.

17 октября радикал и экс-глава одесского "Правого Сектора" Сергей Стерненко подхватил историю и сделал пост в Facebook, в котором обнародовал скрин Юлии Приваловой, показанный в эфире "Прямого" Он обратил внимание, что она владелица торговой марки Yaro и призвал ее бойкотировать.

"Это Юля Привалова. Невестка Кернеса, сестра нардепа из "Слуги народа" Козака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским "анекдотом" - написал Стерненко и призвал сеть супермаркетов "Сильпо" и кофейни "Идеалист" отказаться от сотрудничества с Приваловой, "если они дорожат своей репутацией и уважают Украину".

Также он призвал расшарить его пост, "чтобы больше людей знали и не покупали товары Юлии".

В комментариях к посту Стерненко отметил торговые площадки, где продавалась продукция Yaro.

Yaro - это компания, специализирующаяся на продуктах здорового питания, в том числе для вегетарианцев. Ее продукция продавалась во многих кафе, супермаркетах.

Это довольно раскрученный бренд, который рекламировали такие известные люди, как Сергей Лещенко и Маша Ефросинина.

Рекламный пост у Сергея Лещенко в Instagram

Реклама с Машей Ефросининой на сайте компании=

Бойкот торговых площадок

18 октября Стерненко написал, что популярная торговая площадка Rozetka сняла с продажи всю продукцию ТМ Yaro.

"Есть первая небольшая победа! Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro, и в наличии они были почти все, и сегодня в течение дня большинство товаров были удалены, а на всех 20, которые еще показывает в поиске, стоит пометка "отсутствует в продаже"... А вот Сильпо, Glovo, Алло и ряд других компаний пока молчат. Надеюсь, от них также будет реакция" - написал Стерненко и призвал оставлять на их страницах комментарии и спрашивать "о сотрудничестве с украинофобкой Юлией Приваловой".

Во вторник, 19 октября, Стерненко написал, что товары Yaro из продажи убрали и другие торговые площадки - Сильпо перестали доставлять в Киеве, исчезла продукция на сайте в Winestore, в "Алло" пишут, что товаров нет в наличии, сеть кофеен "Идеалист" заявила, что прекращает продажу, в Rocket и Glovo также исчезли товары и доставка из заведений Yaro.

Отметим, что торговые площадки, перечисленные Стерненко, не объявляли об отказе от продукции Yaro. Но убрали ее из ассортимента по тихому.

На сайте "Ашана" при выборе товаров ТМ Yaro появляется надпись "недоступно к заказу" либо "нет в наличии".

Невозможно заказать сладости и в других онлайн-магазинах, например, в Winetime неактивна кнопка "в корзину".

На "Розетке" эти же товары значатся как "нет в наличии".

Что ответили в Yaro

На следующий день после того, как Стерненко написал первый пост, в Yaro обнародовали официальную позицию, в которой извинились и напомнили, что это украинский бренд, а случившееся назвали "информационной атакой".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы чувствуем необходимость выделить ряд факторов, которые позволяют нам не соглашаться с рядом обвинений и вирусных информационных атак, которые наводнили страницы соцсетей последние дни.

Идея компании YARO с самого первого дня ее основания была сугубо украинской. Мы никогда не сомневались в том, что хотим делать продукт в Украине, для Украины, с украинскими подрядчиками, сырьем и т.д. YARO - это украинский бизнес и мы гордимся этим. Мы развиваем сеть партнерств по всей стране и главный фокус нашего внимания был и остается нацеленным на устойчивое развитие на рынке Украины.

Вся продукция YARO производится на территории Украины, развивающий нишу здорового питания и предоставляет стабильные рабочие места с достойной оплатой труда. Мы - надежная компания, которая уважает законы предпринимательской деятельности и рабочую этику" - говорится в заявлении на странице компании.

Там извинились перед теми, чьи чувства были оскорблены. "Также хотим заметить, что представление об антипатриотичнисти компании YARO абсолютно ошибочно. Мы желаем Украине процветания и надеемся и в дальнейшем делать свой посильный вклад в ее развитие. Мы любим Украину" - сообщили в Yaro.

Свою позицию озвучила и Юлия Привалова.

"Всю неделю я наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня и моей страницы. Вижу, как из-за вырванной из контекста ситуации, меня втягивают в скандал, где общество разделяется на правых и неправых. У меня не было и нет желания принимать в этом участие, однако оставаться в стороне я также не могу, ведь касается моей страны, и меня лично, как гражданки и как человека.

Я всегда считала себя патриотом своей страны и считаю так до сих пор. Я - украинка, родилась в Украине, закончила школу и университет в Украине, а не там, где "перспектива получше у молодых". Я замужем украинском и моя дочь - украинка. И рожала я в украинском роддоме, а не там, где "медицина получше".

Я веду и развиваю свой бизнес в Украине, плачу здесь налоги, создаю рабочие места для украинцев, а не веду дела в оффшорных юрисдикциях, где "нормально для бизнеса".

Производство моей компании находится в Украине, а не на территории другого государства, где "рынок побольше" - написала Юлия.

Что касается анекдота, то она написала, что не преследовала цели оскорбить.

"Я приношу искренние извинения, если это возмутило чьи-то чувства. Но также хочу подчеркнуть: человека не определяют анекдоты, которые он рассказывает. Человека определяет то, что он делает, где он живет и как он живет. И здесь никто не может мне вменять недостаток патриотизма".

Что означает эта история?

На наших глазах происходит фактически уничтожение бизнеса из-за фото с достаточно "бородатым" анекдотом - который радикалы в силу полного отсутствия самоиронии сочли за страшную "зраду".

Почему в демократической Украине запрещено рассказывать анекдоты о бандеровцах - непонятно. Но ясно, что за это, как во времена СССР, могут наступить вполне реальные последствия.

Причем не от закона - а со стороны радикалов, которые поставили на поток целую индустрию кибер-буллинга.

Отлично понимая, что государство его не прекратит и никого защищать не будет - украинские компании предпочитают лучше пойти на поводу у беспредельных требований националистов, чем воспротивиться им.

И это лишь порождает новые и новые прецеденты травли - за "неправильное" мнение, "не такую" футболку или недовольство гуманитарной политикой властей. Причем в случае с менее защищенными людьми, чем Юлия Привалова, дело может дойти до вполне реального насилия или угроз физической расправы.

Причем все это возглавляет человек, которого суд признал виновным в похищении человека и получившего судимость за незаконное хранение оружия. И сейчас его судят еще и за умышленное убийство.

Иными словами, люди с такой биографией диктуют в современной Украине, как работать бизнесу, на каком языке разговаривать и какие анекдоты рассказывать.

Интересный аспект этой истории - в партийной принадлежности брата Приваловой. Именно "слуги народа" во главе с Зеленским провалили посадку Стерненко и других подобных "активистов". И теперь бумеранг начинает возвращаться уже к ним.

"В СССР все должно было быть политически правильным. Идеология была везде. Это было ужасно, скажет вам любой начинающий европеец, особенно из тех, кто никогда в СССР не жил. Скажет, и напишет пост о том, что в Украине должны быть политически правильными спортсмены, певцы ртом и кондитерские бизнесы. Украина - страна, в которой нельзя пирожные продавать, если ты не любишь Бандеру. Но которая, конечно же, не совок и выбрала свободу", - пишет журналист Вячеслав Чечило.