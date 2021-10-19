Во вторник, 19 октября, в Вашингтоне агенты Федерального бюро расследований США проводят обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски, который находится под санкциями СНБО.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Агенты ФБР во вторник ворвались в дом Дерипаски в Вашингтоне и устроили обыск. Представитель бюро заявил, что в доме проходят "правоохранительные действия", но о причине обыска пока не сообщается.

Дерипаска был среди двух десятков российских олигархов и чиновников , на которых в апреле 2018 года были наложены санкции министерства финансов США. В пресс-релизе, в котором объявляется о введении санкций, говорится, что Дерипаска находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете".

Напомним, в 2019 году в США сняли санкции против компаний Дерипаски, при этом персональные санкции оставили в силе.

Также сообщалось, что Минфин США ввел санкции против Дерипаски на основании того, что тот отмывал деньги российского президента Владимира Путина.