Большая часть украинцев (61,7%) считает, что дела в стране идут в неправильном направлении и лишь менее четверти граждан (22,7%) думают, что страна развивается так как и надо.

Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как показали результаты опроса, 61,7% респондентов полагают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении. Лишь 22,7% полагают, что в правильном. А 15,6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Социологи провели опрос в период 15-18 октября методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 1 200 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают на подконтрольной Киеву территории Украины.

Напомним, рейтинг Зеленского за месяц рухнул почти на 10%.

Также сообщалось, что почти 40% украинцев негативно отнеслись к отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.