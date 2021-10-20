Большинство украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении
Большая часть украинцев (61,7%) считает, что дела в стране идут в неправильном направлении и лишь менее четверти граждан (22,7%) думают, что страна развивается так как и надо.
Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Как показали результаты опроса, 61,7% респондентов полагают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении. Лишь 22,7% полагают, что в правильном. А 15,6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Социологи провели опрос в период 15-18 октября методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 1 200 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают на подконтрольной Киеву территории Украины.
Напомним, рейтинг Зеленского за месяц рухнул почти на 10%.
Также сообщалось, что почти 40% украинцев негативно отнеслись к отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.